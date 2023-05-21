STEAM+01 BootCamp｜一文看清STEAM教育學習目的、特色、課程範圍

由《香港01》主辦，中國人壽（海外）冠名贊助的STEAM+01 Summer Bootcamp 2023，將於7月22日至23日，於理工大學專業進修學院紅磡灣校園舉行。「01教育」為此推出一系列文章介紹STEAM教育。活動報名查詢歡迎聯絡香港01代表黃先生（電郵：education@hk01.com / WhatsApp或電話聯絡：35828747）



本港近年興起「STEAM」教育，其實這一套教學概念有超過30年歷史，目的啟發學生多元思維，培養解決問題能力。



近年政府鼓勵學校推行STEAM教育，不過到底STEAM教育是甚麼呢？（GettyImages）

STEAM教育的來源及定義

STEAM是一套跨學科教育，意指科學（Science）、科技（Technology）、工程（Engineering）、藝術（Art）和數學（Mathematics），這套教育概念來自美國，追溯至1986年，美國國家科學委員會首次提出「科學、數學和工程」教育，去到1996年，美國國家科學基金會在報告中追加科技元素，「STEM」教育開始慢慢在美國推行，直至2008年，有教育學者提倡加入藝術元素，補足人文素養和美學觀念，「STEAM」亦由美國延伸至世界各地，成為主流教育概念。

本港2017年推出《科技教育學習領域課程指引 (小一至中六)》，幫助學校建立科技教育課程架構，設計合適課程，小學常識科主要學習基本知識和加強興趣，初中科技教育科目強調體驗及應用，例如參與簡單研習，高中學生透過選修科目展開專門探究，為將來的工作及進修作好準備。

STEAM教育目的

STEAM教學目的是想學生「活學活用」，學到相關知識後，透過專題研習和實驗，在現實生活情況下應用出來，盡量讓他們自行解決問題，而且學生們一起學習，分工合作完成研習和實驗，學懂如何有效地和別人溝通合作、批判思維，以及從錯誤中學習能力。

STEAM教育特色

STEAM教育最大特色就是有別於傳統教學框架，小朋友過往只能將大部分學到的知識，僅限用於作業或考試上，STEAM教育概念強調學生不再將知識死記硬背，反而重點放於他們如何活用STEAM知識，自行解決日常生活問題，STEAM訓練更鼓勵學生多提出高質素問題，提高其批判思維，在資訊混亂的世界中辨識事情的可信度，不會輕易將網上資訊信以為真。

STEAM教育重要性

除了將學生培養成未來所需的人才之外，STEAM教育更重要的是令到他們有正確學習態度，只要他們不怕失敗，勇於嘗試，總會找到新發現，學到新知識，長大後在職場上一一應用出來。