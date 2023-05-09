STEAM｜靚次伯紀念中學奪無人機國際賽兩冠軍　學生：完夢成世一

將軍澳仁濟醫院靚次伯紀念中學學生團隊早前到美國參加「CREATE U.S. Open Robotics Championship 2023」的無人機比賽，贏得「ACE Champion」及「Tournament Champion」兩項冠軍。團隊4名中五學生蔡偉楠、楊俊生、陳健熙及林迪匡自小學起已經參加STEAM活動，並在中學階段積極參與無人機訓練。團隊都對獲獎感到興奮，更有成員笑言自小希望成為世界第一，而是次比賽則令他圓夢。帶隊老師則稱學生比賽需以英語溝通，形容學生參賽「比打機仲辛苦」，在各方面均有進步。



仁濟醫院靚次伯紀念中學學生團隊早前到美國參加「CREATE U.S. Open Robotics Championship 2023」的無人機比賽，贏得兩項冠軍。前排左起為帶隊老師胡樂謙、學生陳健熙及林迪匡，後左起為學生楊俊生、蔡偉楠及帶隊老師勞任傑。（梁鵬威攝）

抵埗方知設特殊任務分數 就地取材解難成奪冠關鍵

無人機比賽於指定場地進行，隊伍需要完成特定目標以取得分數，例如以無人機推倒或避開障礙物、以翼槳的氣流吹倒障礙物、或是降落在場地內的平台等，分數較高的一隊勝出。

團員到達美國之後，才知道比賽設有指定目標的額外加分特別任務內容，經討論後決定就地取材解決問題。陳健熙說，得悉特別任務時「有啲崩潰」，因為他們為比賽已訓練一段長時間，而且須遠赴海外作賽，「就因為一個突發嘅任務，好似令到我哋功虧一簣」，不過隊員們互相扶持，成功解難。他強調，如果團隊未能完成該個特別任務就無可能取得冠軍，亦從中學到團體合作。

成員多由同一小學升讀有默契 成支撐完成比賽動力

團隊成員之中，楊俊生、林迪匡及蔡偉楠均來自仁濟醫院陳耀星小學，互相認識多年，陳健熙則於中一起與其他三名隊員同班5年。

楊俊生表示，他們自小已是好朋友，後來認識陳健熙，形容關係親密如家人，而且大家都對STEAM有興趣，只要有活動就會一起參加。4人在過去的比賽期間互相扶持，培養深厚的默契，即使在是次比賽中遇上困難，會感到害怕或焦慮，但這份默契亦成為動力，「唔好理咁多，只要一齊度過呢關就可以贏到比賽」。

楊俊生（左一）提到，即使在比賽期間遇上困難，感到害怕或焦慮，朋友之間默契亦成為度過難過的動力。（梁鵬威攝）

奪冠圓夢成「世一」 隊員有意投身無人機相關事業

對於成功奪獎，蔡偉楠說感受「當時開心」，原因之一是事前沒預計可到美國作賽，感謝學校提供資源，以及安排專業導師和老師指導。他又指自小都有一個夢想，就是想成為世界第一，而是次比賽令他能圓夢，「都幾開心」。

楊俊生就提到，他會視STEAM為訓練之一，未來希望從事無人機編程工作，例如現時在內地十分流行的無人機表演，因此希望透過比賽吸收經驗，增加對無人機的理解。林迪匡則表示，自己本身喜歡「動手做」的事物，未來打算升讀工程系，認為獎項有助他在未來選修相關課程。

蔡偉楠（右一）表示，是次比賽的成績完成為世界第一的夢想。（梁鵬威攝）

語言障礙成挑戰之一 帶隊老師見證學生成長比獲獎更開心

帶隊老師胡樂謙表示，比賽全程使用英文，惟學生英文水平較低，「但佢哋都好勇於去講，佢哋唔怕錯，盡佢哋最大嘅能力去溝通」，有難得的機會訓練英文。他又提到學生需要跳出舒適圈，橫跨半個地球到完全陌生的地方比賽，離開父母一段時間自己照顧自己，相信學生們參賽後，未來升學或就業時會更易適應。

另一位帶隊老師勞任傑亦提到學生為了獎項而克服語言障礙，主動與不同人士以英文溝通，「所以佢哋喺呢方面真係叫做突破咗」。他又說由於比賽共有14支隊伍參賽，學生要進行13場比賽，然後計算平均分數，要有穩定的表現並不容易，坦言「比打機仲辛苦」，而且同學們控制無人機的技術十分仔細，亦令他印象深刻。