STEAM+01 BootCamp｜人工智能是甚麼？原來香港學生也需要學習AI

由《香港01》主辦，中國人壽（海外）冠名贊助的STEAM+01 Summer Bootcamp 2023，將於7月22日至23日，於理工大學專業進修學院紅磡灣校園舉行。「01教育」為此推出一系列文章介紹STEAM教育。活動報名查詢歡迎聯絡香港01代表黃先生（電郵：education@hk01.com / WhatsApp或電話聯絡：35828747）



人工智能近年發展成熟，應用範疇愈來愈廣泛，和人類生活密不可分，引起教育界的關注，願意投放資源，讓學生及早掌握人工智能技術，本港不少學生已經發明相關成品，甚至奪得獎項。



人工智能近年發展成熟，和人類日常生活密不可分。（資料圖片）

人工智能是甚麼？

人工智能是一套電腦技術，讓電腦自行執行多項功能，例如分析大量資料、提供解決方法，以及和人類進行互動，人工智能近年來愈來愈普及，已經走入人類日常生活的不同範疇。

人工智能有哪些應用範疇？

人工智能應用範疇廣泛，包括語言處理，透過分析字詞、文章語法語意，繼而了解箇中意思，常見應用有提供客戶服務服的聊天機器人、分析文章中的關鍵字、電子郵件的文字預測和修正，以及進行即時翻譯，近期興起的ChatGPT亦是其中一個好例子。

人臉辨識或生物認證亦是常見的人工智能技術，將五官影像轉換成數碼特徵，再和資料庫比對，以驗證個人身分，例如手機解鎖。

人工智能懂得辨識圖像，分析圖片特徵，對比資料庫中的大量圖片，最後篩選圖片內容和加上標籤，最常見的例子就是圖片搜尋。

人工智能教學例子

由於人工智能愈益重要，所以引起教育界的關注，希望協助學生掌握人工智能技術，本港不少學生已有相關發明，甚至奪得殊榮。

另外，上一份施政報告提及STEAM普及學習，教育局今年一月表示，上半年度將陸續推出初中人工智能課程單元，以及高小增潤編程教育課程單元，讓學校在2024至2025學年前採用，學生明白到人工智能在日常生活中的應用，以及私隱道德問題，並了解如何使用圖像化編程工具開發人工智能應用程式。