母曾患抑鬱症　孝順IVE畢業生研發AI分析病情系統送上母親節禮物

母親節將至，一眾孝子孝女為媽媽送上禮物。專業教育學院（IVE）一名孝順畢業生，受母親患病經歷啟發，以人工智能科技開發一套系統，透過分析求助者的說話聲線、情緒和關鍵詞等，評估情緒困擾及患上抑鬱症的程度及風險，「希望可幫到更多如我媽媽面對同一狀況的病人，助他們及早得到適切治療」，利用自己擅長的技能及專業知識，度身訂造一份母親節窩心禮物，惠及其他抑鬱症病人。



何太（右）早年患上抑鬱症，經歷啟發何育麟（左）想到利用AI科技輔助，提升輔導對談的準確度和效率，達致早期篩查病情。（VTC提供圖片）

抑鬱母「拖症」3年啟發孝子開發系統

IVE數據科學及分析高級文憑畢業生何育麟，去年與兄長何育龍和其他同學合作，一起開發「AI早期抑鬱症篩查系統」。何育麟憶述，設計作品靈感源於母親經歷，當時他就讀中學，媽媽因工作壓力而患上抑鬱症，「發病初期，媽媽的病徵不算明顯，僅不時感到情緒低落、對生活感憂慮。後期情況每況愈下，她試過病發而突然失去部分記憶和行為意識，在廚房煮菜時不知道為何自己手持菜刀。」多番求診下，何太被診斷患上抑鬱症，但病情輾轉已被耽誤三年。

在一次陪伴媽媽覆診時，何育麟留意到醫生定期透過與病人對話，分析其病情變化，令他想到運用科技輔助及支援醫生，分析與病人對話的內容，以提升診斷的準確度和效率。

結合AI、機械學習和大數據技術篩查病情

他表示，「當時正修讀數據科學及分析高級文憑課程，其中一個單元便是機器學習及AI應用，於是收集不同抑鬱症相關的文獻和詞庫，以及與患者對話的醫療和社交媒體大數據，齊集資料後，再自行編寫的深度學習模型，應用AI、機械學習和大數據分析等科技，分析對話語氣和患者情緒，最終開發出『AI早期抑鬱症篩查系統』。」

何育麟進一步解釋，自己如何參考史丹福大學所做的抑鬱症研究詞庫，「內有超過2,000個與抑鬱相關的關鍵詞，可以藉此訓練AI系統，分析對談內容」。他以一宗單親母親個案為例子，患者會重覆使用關鍵詞「useless（無用）」來形容自己，「系統會記錄使用頻率和分析與其他字詞的關聯，因而估計求助者或情緒受困。」

系統會在完成對談後，為社工初步評估求助者患有抑鬱症或情緒困擾的風險程度，以及顯示與抑鬱相關的關鍵詞和患病因由，更會根據美國防止自殺機構的指引，在對話內容中自動偵測藥物、酒精、賭博和自殘等相關的一系列用詞，從而評估求助者的自殺傾向，最後系統會提供心理健康和防止自殺建議，並自動生成報告，方便專業人員的進一步跟進。

另外，提供精神健康熱線和網上支援的政府部門或社福機構，亦可於系統的網上平台與求助者進行線上會議，同時檢視求助者的病歷和過往對談紀錄，當開始線上對談後，系統會自動分析求助者說話的語氣、聲線和內容，了解其情緒，系統更會實時將語音轉化為文字，辨識其使用的字詞。

「AI早期抑鬱症篩查系統」已於多個公開比賽獲得獎項，包括奪得「第8屆香港大學生創新及創業大賽」三等獎。（VTC提供圖片）

中港多個比賽獲獎 獲頒5萬元獎金

系統已在多個中港比賽屢獲獎項，包括「青年科技專才展覽及比賽2022」冠軍、「泛珠三角+大學生計算機作品賽」最佳創新獎和一等獎、「第8屆香港大學生創新及創業大賽」三等獎等。最鼓舞的是團隊的創業理念獲得賞識，已於「2022前海粵港澳台青年創新創業大賽」勇奪銅獎，獲頒五萬元獎金。

但對何育麟而言，研發的最大動力並非來自獎項，而是媽媽的鼓勵與支持，「開發時遇上不少挑戰，團隊一方面要解決和選擇應用不同深度學習模型的技術問題，另一方面又要搜查權威的抑鬱症文獻和統計以訓練AI系統。媽媽一直是我（育麟）最強後盾，每一場比賽，媽媽均會親身到場，為我（育麟）打氣。」

何育麟（左）與哥哥何育龍（右）曾為媽媽患病一事而感擔憂，帶媽媽四出求診，經歷讓他們「兄弟班」合力開發「AI早期抑鬱症篩查系統」。（VTC提供圖片）

母慈子孝 感激媽媽支持

何太現時已經康復，但作為抑鬱症過來人，會從用家角度，向兒子分享病人的心路歷程，例如求助者在早期對談時多不願露面，所以育麟設計系統時亦考慮到這一點，以分析語音為主。

何太當然支持兒子追夢，笑言向兒子「給予無限信心發展興趣和才能，兒子在開發時曾遇上不少困難，會鼓勵他不要怕失敗、勇於嘗試。我（何太）的母親節願望，是希望兒子在專業領域上不斷進步，回饋社會。」

何育麟現已升讀本地大學電腦科學相關學士學位課程，亦不忘母親教誨，以親身經歷回饋社會，他曾於防止自殺機構擔任義工，接受接聽及處理求助者電話的培訓。團隊計劃進一步優化系統，如研究結合AI生成技術，加入虛擬診症功能等，提供即時智能問診和輔導服務。