小學STEM探究展以水資源管理為題　學生用AI區分海洋垃圾減廢

第25屆「常識百搭」小學STEM探究展覽昨（11日）舉行，展覽由香港教育大學科學與環境學系及環境與可持續發展中心聯同多間機構合辦，以「飲水思源」水資源管理為題，展出近150份學生展品。其中，獲獎作品包括以人工智能（AI）區分海洋垃圾，研究珊瑚斷肢問題，以及利用編程製作慳水水龍頭。



「常識百搭」小學STEM探究展覽三年來首度復辦，吸引過千名師生參加。（教大提供）

展覽主題為水資源管理，學生循「可持續的生活用水」、「水與環境衛生」及「水下生物」三大方向進行探究，反思自身或社區使用水資源的情況，探討水污染及水生態保育等議題，提出創新的改善方案。

展覽籌委會主席之一李偉展博士表示，參與學生均各出其謀，發揮無限創意，為改善水資源管理出一分力。另一位籌委會主席李凱雯博士亦指，深信是次活動有效提升學生的學習興趣，促進跨學科學習，推動STEM教學。

展覽展出學生循「可持續的生活用水」、「水與環境衛生」及「水下生物」三方向的探究成果。（教大提供）

是次活動「二十五周年大獎」由四隊奪得，其中聖公會青衣主恩小學的作品「海洋保衞隊」及救恩學校的「智能廢物探測船」均利用人工智能（AI）技術，分別在再生太陽能驅動下自動區分不同的海洋垃圾和海洋生物，以及區分出可回收垃圾。

另外香港浸信會聯會小學的「珊瑚 · 當「基」立斷」收集珊瑚斷枝來放進自製的珊瑚礁盤裏，研究珊瑚斷肢的問題。柴灣角天主教小學的「節流慳水神器」則探究節流器的節流原理，配合編程製作一個慳水水龍頭。