資訊素養｜《香港01》小學事實查核工作坊　裝備學生辨真偽防詐騙

對於在資訊世代中成長的學生，自小培養明辨真偽的能力至為重要。《香港01》早前到天水圍循道衞理小學舉辦工作坊，為該校小四學生講解事實查核的工具和方法，並透過遊戲引導學生思考虛假資訊對社會的影響。而因應近年人工智能（AI）發展迅速，工作坊亦介紹相關應用以及所衍生的問題，培養學生成為負責任的資訊使用者。



《香港01》於天水圍循道衞理小學舉辦工作坊，為該校小四學生講解事實查核的工具和方法。（陳葦慈攝）

政府近年於中小學推動媒體素養教育，教育局《香港學生資訊素養》學習架構中就提到要以資訊素養作為學習目標，以促進學生有效及符合道德地使用資訊的能力及態度，讓學生們成為負責任的公民及終身學習者。學校亦應該將資訊素養融入課程，令價值教育可以呈現在真實的學習場景之中。而於2022年學習架構文件更新版中，亦重點加強了資訊評估，即裝備學生事實查證技巧的部分。

工作坊由《香港01》記者主持，首先透過一系列新聞及生活事例，讓學生了解到事實核查的重要性，再介紹虛假資訊的常見特徵及辨識方法，並講解如何利用網絡工具及可靠資訊來源作事實核查，裝備學生理性分析、明辨資訊真偽，以至在日常生活中提防詐騙的能力。

《香港01》小學事實查核工作坊特別為高小學生設計互動遊戲，同學們在過程中可體驗虛假資訊流通的模式及速度，並思考虛假資訊對社會的影響。（陳葦慈攝）

工作坊亦有特別為高小學生設計模擬資訊傳播過程的互動遊戲，同學們在過程中可體驗虛假資訊流通的模式及速度，並思考虛假資訊對社會的影響。此外亦提供實踐環節，讓同學了解如何找出圖像來源，辨識圖片真偽，並進一步熟習進階搜尋技巧。

人工智能發展速迅，ChatGPT等新興技術近期成為教育界熱門討論話題。有見及此，工作坊亦專門講解人工智能最新科技應用，並與同學們討論應用新技術的道德問題，以及文字及圖像生成技術可能衍生的假資訊問題。

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，為學校提供媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

電郵：education@hk01.com （標題註明 『媒體資訊素養活動』）

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