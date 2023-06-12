設計思維-DFC X STEAM：成為自己的人生設計師

設計思維幫助我們以人為本地解決問題，有效地運用科技，同時也給予孩子們規劃人生的框架，幫助他們找到未來發展的方向。暢銷書籍《做自己的生命設計師》兩位作者史丹福大學設計學院教授Bill Burnett與Dave Evans指出，人們能夠通過設計思維塑造出適合自己的生涯發展方向。DFC的創辦人Kiran Bir Sethi 亦指出I CAN (我能夠) 是孩子主導自己人生的重要想法，設計思維框架FIDS能激發孩子產生這種想法。筆者曾遇過學習動機比較弱的學生，因參與DFC與其他同學投入改善學校治療室的裝修工程而變得更有自信，離開了低成就的標籤，重拾學習的興趣。



為何FIDS能增強自我效能感，相信自己I CAN，並成為自己人生的設計師呢？我們一同看看這四步曲如何能激發孩子設計自己的人生：

Feel（感受）：認識自己是為自己設計人生的第一步。在為他人設計同理他人感受的同時，孩子也更覺察到自己的想法、感受和需要，通過深入了解自己的興趣、價值觀及優弱勢，孩子便能更認識自己。

Imagine（想像）：為他人設計，提出各種可能的解決方案或創新想法的同時，孩子也認知到自己也可自由地想像和探索各種可能性，嘗試新的事物，不斷挑戰自己的舒適區。

Do（實踐）：為他人設計了解實際環境的限制和有限資源，從眾多的解決方案中挑選最有效益方案的同時，孩子也會考慮到自己想法實踐的可能性。過程中，從失敗中學習並改進，以確定解決方案的可行性和有效性。不斷地實驗和試驗中，孩子更可發現自己的潛力和能力。

Share（分享）：與人分享創意和成功解決方案獲得反饋和支持的同時，孩子也會考慮到與人分享、商討並尋求支持的重要性。良好的人生設計並非一次性的，而是一個不斷評估和調整的過程，在不斷反思自己的目標和策略，從他人的反饋，客觀評估自己的進展和成果，並根據需要調整自己的方向和策略，以達成目標。

2016創意行動挑戰賽花絮

從以上所見，通過為他人設計解難方案，能令孩子們更能掌握為自己人生設計的方法與技巧。DFC的核心設計思維框架FIDS模型，能幫助孩子掌握設計師的思維方法，從更全面、綜合的角度來看待問題，找到更好的解決方案，並實現自己的目標。通過學習和生活上運用這些方法和思維，孩子可以成為自己的人生設計師，掌握自己的未來，更有能力面對未來社會的轉變與挑戰。