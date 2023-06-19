設計思維-DFC X STEAM：關心社會面向世界　解決可持續發展目標

Design For Change（DFC）是聯合國認可實踐17個可持續發展目標（SDG）的方法之一，利用感受、想像、行動、分享（Feel, Imagine, Do, Share）四個步驟，全球已有65個國家地區產生超個4萬個改變世界的故事。香港由2012年開始舉辦第一屆創意行動挑戰賽至今，有很多針對解決SDG的故事，以下與大家分享：



兩位四年級學生，在校學習到有關飲食健康原則，但觀察到父母的飲食習慣卻十分不健康，在調查了父母的飲食習慣及口味，並諮詢了營養師的意見後，為父母設計了配合他們口味的營養餐單，令父母感動不已。這個關心家人飲食健康的行動，配合了SDG的第三個目標「良好健康與福祉」。

學生走到社區訪問不同人士，以了解他們的需要。（香港創意行動協會 DFCHK提供）

一群小學生想到社區裡有很多勞動階層的得不到關心與尊重，如校工、清潔工及快餐店清潔員等，同學們決定向他們表達心意，送贈心意卡及小禮物，希望表達對他們的尊重及感激。同學們的窩心行動配合了第十個目標「減少不平等」。

一班幼稚園高班學生巡查了社區後，發現有很多「停車不熄匙」帶來空氣污染的情況經與老師及同學商討後，決定繪畫圖畫送贈司機叔叔及姨姨，友善地勸喻他們為大家的健康著想「停車熄匙」。這班小朋友的創意行動，不但配合了第三個目標「良好健康與福祉」，因為車輛廢氣減少也配合了第十三個目標「氣候行動」。

2019年頒獎禮於科學園高琨會議中心舉行，幼稚園參賽者向Jeffrey及嘉賓分享他們的故事。（香港創意行動協會 DFCHK提供）

教育工作者及家長也可透過鼓勵孩子參與DFC，運用FIDS設計思維框架，解決可持續發展目標，以下是一些可行的做法：

多鼓勵孩子提出問題和想法：DFC著重於孩子們的參與和主導作用，在解決問題時注重孩子們的想法和意見。成人可以鼓勵孩子們觀察及調查後，提出問題和想法。

強調孩子的參與和主導作用：DFC強調孩子的參與和主導作用，鼓勵孩子們實際參與解難過程。成人應多信任孩子的能力，讓孩子們多留意家庭、學校及社區的需要，主動解決問題，讓孩子的自信心及自我效能感提升，Yes! I CAN!

以創意解決問題：DFC著重以創意解決問題，鼓勵孩子們思考不同的解決方案。成人可以鼓勵孩子們提出創意解難方案，例如通過循環再用和重用來減少浪費，利用週遭已有或社會可用資源解難，以創意跳出現有框架，結合不同領域的知識、技術或專家增加不同類型方案或改進方案等。

培養孩子的社會責任感：DFC強調孩子們可以成為改變世界的力量，成人可以引導孩子們關注聯合國提出17個可持續發展目標，例如垃圾分類、節能減碳、保護水資源等等，擴闊他們的視野。

最有效的方法，就是成為DFC這個全球最大創意運動的一份子。疫情消退，2023年DFC香港、感恩城市慈善基金及創鋒教育正舉辦新一屆I CAN Challenge創意行動挑戰賽，希望有更多香港的孩子參與，成為讓世界變得更美好的動力。