設計思維-DFC X STEAM：提升同理心兼擁抱科技

【由《香港01》主辦，中國人壽（海外）冠名贊助，理大香港專上學院（PolyU HKCC）協辦的STEAM+01 Summer Bootcamp 2023，將於7月22日至23日，於香港理工大學紅磡灣校園舉行。活動報名查詢歡迎聯絡香港01代表黃先生（電郵：education@hk01.com / WhatsApp或電話聯絡：35828747）】



科技發展已經成為了推動社會進步的重要動力。去年本港教育政策進一步推行發展STEAM教育（科學、技術、工程、藝術和數學），也就是為了讓新一代增進相關知識，投入科技發展而不落後於人。但它也是一把兩刃利劍，盲目發展會帶來許多問題，包括加深社會隔閡、挑戰倫理道德界線、破壞環境等。故此，發展的方向及相關設計的核心價值應以人為本，我們以STEAM培養新一代的同時，也應著力提升其同理心，理解他人的需求和問題，使用正確的方法來應對科技帶來的種種挑戰。而「設計思維」（Design Thinking）正好能幫助我們走上正軌。（撰文：香港創意行動協會 DFCHK）



設計思維是一種關注人的需求和問題的創新方法，它可以幫助人們更好地理解他人的需求和問題，從而設計出更好的解決方案。由STEM變STEAM，中間增加了的「A」，Arts是與人有關，亦關乎創意，正正是設計思維「以人為本」及「創新」的核心。

近年有不少國際論文及報告都指出STEM及STEAM教育與「設計思維」（Design Thinking）一脈相乘，設計思維更可以成為STEAM的框架，幫助老師優化教學，令學生學習優化，學生除了接觸新科技同及多元化學習，更加人性化及有溫度，設計及製成品更切合用家需要。這種方法在世界各地不僅用於產品設計和創新，在教育層面也廣泛應用，並成為了國際性的創意運動。

學生走到社區訪問不同人士，以了解他們的需要。（香港創意行動協會 DFCHK提供）

早在2009年，印度河濱學校（Riverside School）已將設計思維結合教育與生活，並開展了Design for Change（DFC）全球最大型的創意運動，現已有65個國家，超過5000萬學童參與。本身是設計師的河濱學校校長Kiran Bir Sethi簡化了史丹福大學的模型以配合教育上的運用，提出了FIDS for Kids的四步驟設計思維框架，而FIDS就是Feel（感受）、Imagine（想像）、Do（行動）、Share（分享）。其中的Feel（感受），就是同理心的培育，透過觀察及調查，幫助孩子去了解問題的癥結及他人的真正需要。

台灣有一個DFC的個案：一班小學生觀察到附近老人院院友生活枯燥，缺少陪伴，於是想前往探訪關心，但又沒有共同話題怕很突兀。（F感受）學生們於是想到自己最擅長就是使用電腦，於是親自當上電腦教師，教長者學習運用資訊科技。（I想像）他們甚至教長者玩他們最愛玩的電腦遊戲。（D行動）「名師出高徒」長者們除了學習如何基本使用電腦，也紛紛在遊戲中進級，他們非常滿意這班小老師的教導，大家一同度過了非常愉快的時光。（S分享）

以上的例子告訴我們以人為本的重要，科技乃服務人而非人盲目追求科技，我們在教導新一代擁抱科技的同時，也應提升他們的同理心，充分利用科技的優勢幫助人們更好地溝通、學習、工作及彼此關懷。

再進一步，我們可教導孩子善用DFC的設計思維，透過FIDS四個核心步驟，成為自己的人生設計師。下一篇，我們將會探討這個話題。