教育專欄｜追尋幸福方程式 — 5招教你成幸福達人

每個人都希望可以提昇幸福感，不過到底如何才能令我們的生活感到幸福美滿？隨著疫情完結，近日筆者和朋友都不約而同討論起一個問題，那就是在社交隔離下在家工作及上學簡單開心一點，還是現在回復正常的生活充實滿足一點呢？



作者：東華學院應用心理學（榮譽）學士課程主任梁偉聰博士



每個人都希望可以提昇幸福感，不過到底如何才能令我們的生活感到幸福美滿？（東華學院提供）

美國正向心理學家馬丁·賽里格（Martin Seligman）曾指出要提昇幸福感，就要運用PERMA模型。 P、E、R、M、A其實代表著達致幸福的五個的關鍵元素。P 即是Positive Emotion，也即是正面情感 ，指的是在生活中感受到愉悅和快樂的情緒。這些情緒可以是感官上或是心理上的滿足所引起，例如聽到悅耳的音樂，看見美麗的風景，吃到一粒美味的朱古力或是與好朋友相見；E即是Engagement，指的是投入感，也即是對活動或事務全神貫注的參與。這些活動可以是日常工作，也可以是娛樂或興趣。當人完全沉浸於一項活動時，往往會進入一種心流（Flow）的狀態，這種高度的專注，讓我們樂在其中，渾然忘卻時間、壓力與煩惱；R 是 Relationships，是人與人之間的社交連結與互動。許多研究都指出和諧的人際關係是達致幸福的最重要因素之一。與家人朋友的聯繫和相互支持不但能夠提供情感上的安慰，亦滿足了我們對歸屬感的需要；M 是Meaning，是指對生活的重要目標和價值的追求。當我們覺得生活正在實踐有意義的價值和目標時，我們比較容易感到滿足和幸福；最後，A，Accomplishment，成就感是指達成一些重要目標的過程與感覺。當我們完成一項任務或實現一個目標時，我們會感到滿足，自尊心與自我效能（Self-esteem and efficacy）也隨著提升。這些良好的心理特質正正是幸福感的重要因素。要提昇我們的幸福感，可以從以下一些小貼士逐步實踐自己的幸福生活：

正面情感（P）：每天盡量安排一些時間做一些小事，提升自己的小確幸。例如聽自己喜歡的音樂、吃自己喜歡的小食、花時間欣賞一下周圍的風景。



投入感（E）：建立自己的興趣，可以是做運動、攝影、藝術，最好是一些在技巧上可以持續進步的活動。



人際關係（R）：安排時間和重要的家人朋友相處。見面時多讚賞欣賞大家。也可以分享自己的心底話，建立更深厚信任的關係。



意義（M）：嘗試在日常生活中更認識自己。尋找及確立自己的價值觀並在生活中努力實踐。



成就感（A）：設定一些短中長期的目標，並且有計劃系統地實現它們。例如多做運動、認識新朋友或儲蓄。



透個以上的小方法，筆者希望大家可以逐步實踐自己的幸福生活。

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