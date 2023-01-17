教育專欄｜孩子看到中文怕怕？有效提升中文語言及識字能力三步曲

年末好友聚會中，當話題轉到現代的小孩子對學習中文的情況時，幾位巳當媽媽的突然變得情緒激動，一位說她的五歲兒子只看英文書，對中文書毫無興趣，另一位又說和讀小一的女兒做中文功課，每次都要展開一場令人勞累的拉鋸戰，還有一位的七歲女兒，竟然在中文的試卷寫上：I HATE CHINESE！ 。



撰文：東華學院幼兒教育高級講師陳卓如



我們的母語是中文，學習中文是理所當然的事。可是不少孩子對中文抗拒，認為學習中文是一個難比登天的事。（東華學院提供）

我們的母語是中文，學習中文是理所當然的事。可是不少孩子對中文抗拒，認為學習中文是一個難比登天的事。要解决這個難題，家長必需從基本着手。

我們首先要明白，漢字並非如英文般以字母來表示發音的拼音文字，單從書寫形式，幼兒的確難以辨識它是如何發音的，而口語是讀寫發展的基礎，中文口語和文字間的關係亦相當複雜，家長應從中文口語詞彙及句式開始，儘早幫助孩子從小把中文學好。很多研究指出，零至三歲嬰幼兒的大腦以驚人速度發展，每秒建立超過一百萬神經元連結，是學習語文的最佳時機。

第一步，由於在疫情期間長期帶著口罩，孩子們大部分時間都看不到照顧者的口形而影响發音，在家中應儘可能在視線水平跟小孩說話，讓他們接觸日常用語時能留意口形。

第二步，說話時應儘量使用中文，切記不要夾雜了其他語言（如英文），令孩子們更容易掌握中文語法及提升他們對語音的敏感度。

第三步，必須讓幼兒在日常生活知識中學懂並累積足夠的口語詞及句式（字音，字義），才能進一步推高發展他們的識字能力，故事書是必然選擇。大約三歲開始，孩子們開始可以留心聽故事，應選擇插圖豐富、句式重複度高的故事書，並先以口語形式講述故事，讓孩子們從享受閱讀圖畫的樂趣中理解故事內容。在講述故事時，嘗試用手指同步指着一些常用字（如「是」，「在」）。而當幼兒累積了一定的詞彙之後，便可嘗試一字一字地朗讀書面語，同時解釋相同意思的口語是甚麽（如「馬鈴薯」即係「薯仔」）。切記避免用如：「呢個字點讀、你應該識架喎...」之類的責備式口吻去提問孩子，讓原本開心的故事時間變了令人緊張畏懼的測驗。

事實上，無論將來應付小一面試或是小學課程，只懂得認讀中文詞彙是遠不達標的。協助孩子建立書本概念（如知道作者名稱），文字概念（如一字一音）及閱讀策略（如利用圖畫理解文字的意思或能夠猜想故事內容）、用口語複述故事情節（開始、 經過、結局）、引導孩子用句式表達主角如何解決難題、與及是否能應用在日常生活當中等等。這些重點都是能有效提升孩子中文水平，甚至突飛猛進的重要關鍵。

幼兒喜歡模仿大人行為， 父母的薰陶會讓他們喜愛中文。就由明天開始，每天設定一個和孩子們一起閱讀中文文本的歡樂時間吧！

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