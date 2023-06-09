學界辦21世紀教育研討會　城大榮休校長郭位：大中小學都要創新

二十一世紀教育研討會2023以「創新教育， 迎接未來」為主題，今日（9日）在荃灣南豐紗廠舉辦，當中包括多場主題演講及展覽，並邀請到城市大學榮休校長郭位任主禮嘉賓，及以多位教育界人士分享經驗。



二十一世紀教育研討會2023於今日（9日）在荃灣南豐紗廠舉辦多場主題演講及展覽，並邀請到城市大學榮休校長郭位（左二）任主禮嘉賓。（盧勁揚攝）

研討會由社創校園、中文大學文化及宗教研究系、豐盛社企學會及教育倡行主辦。二十一世紀教育研討會2023籌委會主席、天主教慈幼會伍少梅中學李建文校長李建文表示，進行教育創新不能只在自己任教的學校內進行，亦相信教育創新一定要有跨界別的想像及協作。他又提到今年的主題有留白的地方，是希望鼓勵各界參與，共建想像及實踐。

榮休校長郭位致辭時表示，很榮幸可以出席是次研究會，與教育界人士溝通交流。就着教育創新的議題，他提到不論大學、中學及小學都有創新的需要，而且香港人的智商（IQ）是全世界最高的，而創新就是要能夠將智商實現出來。

研討會共有3場主題演講，主題分別為「借鑑本地成功經驗創設未來教育的新可能」、「跨界創造教育未來發展」及「青年社創嘗試：我們與世界的距離」。第一場主題演講的嘉賓分別為東華三院甲寅年總理中學校長邱春燕、迦密愛禮信中學校長何玉芬、中華基督教會譚李麗芬紀念中學助理校長何樹顯及劉冠亨老師。

邱春燕校長在演講中分享了其學校的教學經驗，指學校運用「優化高中四個核心科目」多出的課時為中四及中五學生設立初創科，從認識社企及初創入手，培養學生不同技能之餘，亦可以服務及貢獻社區及社會。

何玉芬校長就分享其學校的情境教學經驗，提到學校會設立一個情景，並由各科組構想相關學習內容，例如今個學年以「咖啡」為學習情景，BAFS科就會負責營銷。另外，學校亦以此組成義工隊，走進學校服務不同人士。

中華基督教會譚李麗芬紀念中學助理校長何樹顯及劉冠亨老師就提到，學校設立了1個1.5分里體驗式學習圈，因為他們相信最理想的學習是不會離開社區，更希望學生能夠認識社區，走入社區。何助理校長舉例，由於學校鄰近屯門河，所以其中一個學習內容就是量度河水水質。劉老師又出，學校在過去亦有運用在STEAM教育方面的優勢，以此貢獻社會，例如由學生教導長者STEAM知識，與社區共同成長。