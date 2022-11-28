教大辦法治教育研討會　提升學生守法意識　推動本地法治教育

教育大學（教大）於上周五（25日）舉辦「一國兩制」與本地法治教育 ──《憲法》、《基本法》、《香港國安法》，以及本地法律的特色研討會暨教材發布會，由教大校長張仁良及律政司副司長張國鈞主講，希望提升學生守法意識，以及推動本地普及法治教育。



教大校長張仁良教授於是次研討會以「為學生打好法治教育的基礎」為主題，與前線教師分享他對法治教育的見解。（香港教育大學提供）

教大校長張仁良於是次研討會以「為學生打好法治教育的基礎」為主題，與前線教師分享他對法治教育的見解。他認為法治教育不能單靠背誦法律條文，應透過理解法律的背後概念，以認識國家的歷史、體制及發展，並指出學校應把握學生的基礎教育時期，由淺入深地教授這些條文，為學生建立守法意識。

他表示，提升年輕人的「守法意識」只是第一步，法治教育的長遠目的是希望學生能了解國情及關心社會，以至貢獻國家，因而希望培育下一代具備四個「R」，包括Right Concept（正確概念）、Right Values（正確價值）、Right Behaviour（正確行為）、以及Right Attitude（正確態度）。

律政司副司長張國鈞先生以「全力推動香港普及法治教育」為主題，分享律政司在推動法治教育方面的工作。（香港教育大學提供）

律政司副司長張國鈞以「全力推動香港普及法治教育」為主題，分享律政司在推動法治教育的工作。

校方亦於早前聯同香港教育圖書有限公司製作有關《基本法》及國安教育的教材套，當中供小一至小四學生使用的教材於當日率先推出。（香港教育大學提供)

教大亦於早前聯同香港教育圖書有限公司製作有關《基本法》及國安教育的教材套，當中供小一至小四學生使用的教材已率先推出，並設有網上動畫，以提升學生學習興趣。