STEAM+01 BootCamp｜智能系統助養殖小龍蝦　課程學雲端應用實踐

【由《香港01》主辦，中國人壽（海外）冠名贊助，理大香港專上學院（PolyU HKCC）協辦的STEAM+01 Summer Bootcamp 2023，將於7月22日至23日，於香港理工大學紅磡灣校園舉行。「01教育」為此推出一系列文章介紹STEAM教育。活動報名查詢歡迎聯絡香港01代表黃先生（電郵：education@hk01.com / WhatsApp或電話聯絡：35828747）】



養殖業引入高科技提高產量的做法愈見普遍，亞洲水產研究有限公司（Aquatech Asia Limited）就是香港和大灣區四會首批研究小龍蝦養殖及取得數據，並將相關數據結果成功應用至業界的科技公司。經過進行多方面的研究之後，相關養殖技術現已成功商業化，能夠為市民提供安全和可持續的水產。



小龍蝦是內地廣受歡迎的食物，需求十分之大。（新華社／資料圖片）

內地小龍蝦養殖業有三大問題 港公司看準機遇成立研究團隊

說起吃辣的東西，相信不少人都會想起十三香川味小龍蝦。數據顯示，內地每年對小龍蝦的需求達260萬噸，市值達4,200億元港幣，單是2021年還有20%的增長。另外，香港每年亦消耗約7.5萬噸小龍蝦，市值約70億元港幣，惟本地生產的不足0.1%。

現時行業存在三大問題，首先是食品安全，因為小龍蝦不時被驗出含有違禁藥；第二是人才非常缺乏，不少養殖人員的年紀都超過60歲；第三，現時小龍蝦因為品種問題，一到冬天就會缺貨。

亞洲水產研究有限公司從中看到機遇，包括設定行業養殖標準、以政府推行大灣區現代化漁業政策，推動數十億元現代化計劃，以及業界正用澳大利亞小龍蝦取替現時小龍蝦，一年四季也可以生產。

該公司成立科技研究團隊進行多方面養殖研究，制定養殖手冊。除了將養殖技術商業化之外，亦將科研數據及技術應用在STEAM教學上，提供生物科技數據統計STEM元素；食品安全課題上，也能給予同學日常照顧系統化管理以數據法分析，以培訓養殖水產經驗。

該公司成立科技研究團隊進行多方面養殖研究，制定養殖手冊。除了將養殖技術商業化之外，亦將科研數據及技術應用在STEAM教學上。（亞洲水產研究有限公司提供）

小龍蝦養殖系統軟硬件兼備 大幅度提升生存率

該公司設計了一個高達20層的模組化雲端養殖孵化系統，包括各種環境控制和監控，確保不受天氣影響，亦正開發第四代機械化人工智能，包括做到精準自動投餵。軟件方面，該公司亦自行開發監控和大數據平臺，與四會省級小龍蝦基地屬同一套系統。另外，亦有使用相片數據庫為龍蝦進行影像分析成熟程度。

透過建立室內循環水系統和室外多層式養殖流程，再加上利用大量傳感器 ，以及於2022年「日內瓦國際發明展」獲銀獎的城大專利吸油技術，系統讓小龍蝦在養殖過程的生存率大為提升。

養殖技術應用STEAM教育 培養21世紀必備能力

學生平常上課以理論較多，實際動手的實踐活動較少。該公司期望透過推出課程讓同學學懂理論，然後實踐及長遠參與活動。利用智能科技、雲端管理等進行不同實驗和日常應用，加強其創意思維、分析能力和創造力等等21世紀必備能力。

亞洲水產研究有限公司推出的課程內容包括：

生物科：甲殼類的生活習性，藻類培育、生態管理

科學：水質管理，以及水中的物質如何令甲殼類健康成長

數據分析：數據統計甲殼類的成長，食物控制和水質管理

系統化：如何利用雲端大數據或影像分析了解和分析背後的原因



課程第一階段為「探索雲端、生態與甲殼類的關係」學生會探索和學習基本水產甲殼類生態的原理，然後運用雲端傳感器監察水質生態，將數據上載雲端數據平台，透過數據製作圖表分析得知如何監察和改善整套生態系統。進入第二階段「DIY設計和測試雲端生態養殖系統」後，學生會以小組形式根據不同實際環境數據或限制條件自行設計一套適合澳大利亞小龍蝦繁殖的系統。整套系統需要配合雲端傳感器影像分析和大數據處理，從而了解如何以編程、科學和雲端創建新生態養殖系統。

亞洲水產研究有限公司簡介



亞洲水產研究有限公司利用循環水養殖系統，研究最合適且具成本效益的養殖甲殼類條件。該公司亦有提供STEAM教育課程，讓學從實踐中學習以科技監察、管理和改善生態和養殖系統，推動學生認識可持續本地糧食生產和碳中和。

