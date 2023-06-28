STEAM+01 BootCamp｜無人機工作坊　專家教學生親手組裝再航拍

【由《香港01》主辦，中國人壽（海外）冠名贊助，理大香港專上學院（PolyU HKCC）協辦的STEAM+01 Summer Bootcamp 2023，將於7月22日至23日，於香港理工大學紅磡灣校園舉行。「01教育」為此推出一系列文章介紹各項STEAM教育相關科技。活動報名查詢歡迎聯絡《香港01》代表黃先生（電郵：education@hk01.com / WhatsApp或電話聯絡：35828747）】



隨着科技進步，無人機在各行各業應用愈來愈重要，在STEAM 教育上更是不可或缺的學習元素之一。香港01在STEAM+01 Summer Bootcamp 2023將合作舉辦工作坊，讓參與學生透過學習無人機組裝、編程及操作，激發學習興趣之餘，亦能獲得編碼和數據分析等相關知識，在全球全人機技術一日千里下，掌握最新的發展。



無人機也稱為無人駕駛飛行器（UAV），最早可追溯到 1900 年代初，初時用作軍事用途，包括目標監視及偵察等，至2000 年代初開始廣泛用於商業和民用，多應用在航空攝影、電影製作、農業和環境監測等。隨着無人機技術的進步，愈來愈多人將無人機用於娛樂用途，2013年亞馬遜宣布計劃使用無人機進行包裹遞送，令無人機在物流和運輸方面的潛力大大增加。

近年全球無人機技術研發上，愈趨側重於改良電池和使用替代能源來延長飛行時間，應用上則越多應用於基建檢查、災難應對、送貨服務和空中運輸等領域，亦開始探索利用多架無人機協同工作以完成複雜的任務等。

藉組裝編程及操作引發學習興趣

生活在有無人機發展蓬勃的年代，相關應用早已融入生活之中，在教育層面，無人機技術更是潛力無限。其中無人機在教授STEM時，提供了吸引的平台，學生們透過組裝、編程及操作無人機，不單能激發學習興趣，亦獲取空氣動力學、編碼和數據分析等知識。無人機的航拍功能亦使學生能捕捉航空圖像和視頻，以融入媒體和藝術教育，提升創造力和講故事的技能。

除此以外，無人機亦有助學生通過分析無人機捕獲的圖像和數據，來研究地形、植被、城市規劃和環境變化，又或是用於環境監測、野生動物追踪、考古學和地質調查，讓學生探索其研究的現實應用。

在編程方面，學生可學習對無人機飛行路徑進行編程、自動執行任務並培養編碼技能。（GettyImages）

在編程方面，學生可學習對無人機飛行路徑進行編程、自動執行任務並培養編碼技能，從而培養計算思維和解決問題的能力。學習應用的同時，同學們亦透過課堂討論，了解到有關技術在道德、法律和社會上的影響，學會使用無人機時涉及的隱私和法律等問題。

學生工作坊學組裝再感受航拍

這次 HK01 Bootcamp 將安排一個實用又有趣的工作坊，參與的同學將被分成小組，每個小組都會有一名講師，由他向學生介紹無人機歷史，其後講師會講解無人機的每個關鍵組件，提供背景理論、功能和規格的詳細資料。

了解基本理論後，學生們將可親身體驗組裝無人機，並在導師監督下親身駕駛自己組裝的無人機，體驗航拍的樂趣。在工作坊中，將會同時分享市場上的其他無人機，讓學生就其性能作出比較，而在小組工作中，亦希望學生們學會溝通和團隊合作技能。