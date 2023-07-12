消費文化考察報告獎　學生探討無現金生活　消委會推智醒消費學堂

由消委會及教育局合辦的消費文化考察報告獎（「消化獎」），過去24年合共邀請了8.6萬名學生們，一起探討各式消費議題，從而了解消費權益。消委會指從同學們選題反映了時代轉變，亦欣喜大家更富人文關懷，例如弱勢社群於無現金付款下面臨的困難等。為迎合時勢，消委會指下學年將推出全新的「智醒消費學堂」，活動涵蓋專題研習、網上問答、IG帖文創作等，以培養學生創意及正面的消費價值觀。



「消化獎」至今已舉行24年，消委會消費者教育部總主任黎祖儀表示，活動合共吸引逾380間中學參加，當中超過8.6萬名學生參賽，學生的選題亦由當初傾向探討數碼科技趨勢，至近年明顯增加了更多社區關懷元素，例如有同學探討現時用二維碼消費對弱勢社群的影響等，都貼合教育局所提倡的價值觀教育。

消委會消費者教育主任林少淵指，眾多同學參賽作品中，一個以「無現金的生活」為題的作品令他印象深刻，當中同學感嘆電子支付雖方便快捷，卻無法取代現金的人情味，亦為弱勢社群帶來不便，希望藉此讓大眾反思電子消費的利與弊。

下學年推「智醒消費學堂」 活動多元增IG帖子創作

為迎合社會發展及年輕人的喜好轉變，消委會青少年消費者教育改進工作小組主席彭楚夫表示，下學年將推出全新消費者教育活動「智醒消費學堂」，活動分兩階段進行，首階段包括「消費 ‧ 智專研」專題研習、「消費 ‧ 智惜碳」網上問答及「消費 ‧ 智Fun享」IG帖子創作3項比賽；下一階段再推出「消費 ‧ 智傳人」大使計劃，由過去比賽的得獎者擔任大使推廣消費者教育。

他提到，是次活動形式更多元，例如以流行的社交媒體參賽，學生亦可在首階段按個人興趣及專長參加其中一項或全部比賽；比賽內容亦緊扣學校課程大綱，包括理性消費及可持續消費等，相信會吸引更多學校參與。