傷殘學生自身經驗證輪椅客用餐缺支援　奪消費文化考察報告獎亞軍

香港傷健友好的食肆選擇不多，或令不少輪椅客要望美食輕嘆。香港紅十字會甘迺迪中心的3名學生，因有組員平日以輪椅代步，他們遂從自身經驗出發，以「輪椅搵食常『甩轆』」為題，探討本港實體餐廳及外賣程式對傷殘人士的支援程度，於消委會及教育局合辦的第24屆消費文化考察報告獎（「消化獎」），奪得初級組亞軍及最佳選題獎。



香港紅十字會甘迺迪中心中三生沈健豐、項詩書、及劉嫦韻（左至右）所設計的「輪椅搵食常『甩轆』」，報告提及本港實體餐廳及外賣程式對傷殘人士缺乏支援，讓傷殘人士難以享用餐飲服務。（林靄怡攝）

傷殘人士在香港要與朋友外出用餐，原來也不易！香港紅十字會甘迺迪中心中三生劉嫦韻、沈健豐及項詩書，早前設計「輪椅搵食常『甩轆』」報告，3名組員中有兩人平日出入要以輪椅代步，他們結合自身經歷及二手資料，在報告中揭露本港實體餐廳及外賣程式對傷殘人士缺乏支援，包括不少餐廳都設有台階、環境狹窄、沒有傷殘洗手間，而外賣程式未採用無障礙標準等，讓傷殘人士難以享用餐飲服務。

其中劉嫦韻表示，由於行動不便，平日會優先選擇居所附近的餐廳，甚少到其他餐廳進食，故希望藉是次研究，令大眾更了解傷殘人士的處境，思考如何給予他們實質的幫助。

3名參賽學生均發現，外國設有友善餐廳程式，幫助傷殘人士搜尋合適的餐廳，啟發他們為本港設計相關網頁，讓傷殘人士更易「搵食」。（林靄怡攝）

至於研究上困難，劉嫦韻提到是次所選題目較冷門，故較難搜集充足的資料完成報告，而且組員能力各有不同，需花較多時間整理及篩選資料，偶爾也會出現意見不合的情況。

設計方便傷殘人士「搵食」網頁

要改善情況或需時日，3位同學都認為，政府可考慮在可行的環境下，資助餐廳安裝無障礙設施及擴闊空間，例如加裝斜板方便輪椅出入，亦希望餐廳可鼓勵店員，若遇有需要的傷殘人士光顧，可更主動提供協助，例如為失明人士推介餐單等。

完成報告的過程或遇困難，但3位同學都認為過程中有所得著，例如他們發現外國設有友善餐廳程式，幫助傷殘人士搜尋合適的餐廳，啟發他們計劃為本港設計相關網頁，讓傷殘人士更易「搵食」。