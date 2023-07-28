《香港01》線上家長國民講座　家長分享如何與子女分享國民教育

《香港01》早前為學校就優質教育基金「我的行動承諾」加強版計劃，舉辦家長線上講座，邀請多名家長現身說法，透過自身經歷和不同假設情景，與家長分享如何與子女在家中談國民教育。



油尖旺家長教師會聯會主席蔡德志（左一）、家長曾慶華（左二）及梅偉明（右一）、黃大仙區家長教師會聯會主席黃妙送（右二）分享為何需教育子女有關國民知識、教育方式及教育時的注意事項等，為有意向子女灌輸國民知識的家長作好準備。

講座邀得黃大仙區家長教師會聯會主席黃妙送、油尖旺家長教師會聯會主席蔡德志、家長曾慶華和梅偉明分享。

為何家長需教育子女有關國民知識？

曾慶華指出「有國才有家」，隨著國家發展興盛，家長可向子女傳授內地城市發展及教育等方面的知識。蔡德志表示，生活各個範疇均與國家發展有關，故此子女需學習更多國民知識。

黃妙送認為，不能單靠學校老師推行國民教育，家長亦有責任教育子女相關知識。梅偉明則主張「沒有規則，不成方圓」，家長需教育子女守法，維護國家安全。

家長應如何向子女解釋有關國家的負面新聞？

若國家出現負面新聞，蔡德志表示，應透過與子女回顧中國歷史，讓他們明白儘管國家曾經歷過不少高低起伏，但仍會為自己的不足之處加以改善，教導子女不應只著眼於當前的得失，反而應放眼未來。梅偉明補充，應為子女分析每件事的利與弊，從而教導他們著重國家的自身優勢。

家長教育子女時的注意事項

若家長有意向子女灌輸國民知識，蔡德志表示，由於現今資訊科技發達，年輕人在網上吸收資訊的速度比家長快，如果子女對某些資訊有疑慮，家長應確保自己清楚了解相關資訊，避免向子女灌輸失實的資訊或被他們質疑。黃妙送建議，家長可就著自己的興趣及熟悉的領域教育子女，當中亦能分享對事情的個人了解，培養子女多角度思考能力。

黃妙送指，陪同子女回內地能加深他們對國家的認識，其太太曾與子女到內地探望朋友，當中認識到世界著名的國際高中及不同種類的美食。

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

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