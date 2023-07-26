STEAM+01 Bootcamp｜動手組裝無人機　理解飛行原理探索科技應用

無人機應用日益廣泛，配合人工智能（AI）、大數據分析等技術，更可應用於不同科技範疇。由《香港01》主辦，中國人壽（海外）冠名贊助，理大香港專上學院（PolyU HKCC）協辦的STEAM+01 Summer Bootcamp 2023上，理大專上學院研究團隊以無人機製作工作坊，為參與學生介紹飛行原理、機身結構設計等STEAM學習元素，並訓練同學解難及協作能力，啟發他們未來進一步在創科方面發展。



STEAM+01 Summer Bootcamp 2023無人機工作坊，學生觀察試飛情況後，再逐步改良設計，過程中亦訓練學生的解難及協作能力。（歐嘉樂攝）

工作坊首先讓同學利用零件組裝機身及控制器，從中了解無人機基本組成結構，包括機翼、摩打、控制系統等。而透過即場測試飛行，學生可明白到機身結構如何影響飛行性能、安全性等，例如機架結構必須結實、牢固等。學生觀察試飛情況後，再逐步改良設計，過程中亦訓練學生的解難及協作能力。

STEAM+01 Summer Bootcamp 2023無人機工作坊，學生觀察試飛情況後，再逐步改良設計，過程中亦訓練學生的解難及協作能力。（歐嘉樂攝）

導師會進一步解釋無人機背後所涉及的科學及工程原理。例如物理學方面，同學可理解到飛行需借助氣壓差異；位於對角的機翼，旋轉方向必須相反等。另外，組裝摩打及機翼時亦可運用到電子電機工程等知識。講解理論後，導師亦會為同學介紹市場上不同無人機的功能和規格、各式各樣的科技應用等。

理大香港專上學院講師周偉峰博士表示，希望學生透過工作坊可更了解各項科學及工程知識，而學生透過親自動手實踐，並看到自己努力成果，亦能為他們帶來成功感，盼以此啟發學生未來在創科方面發展。

STEAM+01 Summer Bootcamp 2023無人機工作坊上，理大香港專上學院講師周偉峰博士為同學進一步講解無人機背後所涉及的科學及工程原理。（歐嘉樂攝）

近年無人機應用越來越廣泛，除了拍攝、運輸物流等用途，理大香港專上學院研究團隊以無人機配合AI、大數據分析等，研發山火預防及救災系統，自動化分析潛在火災點，提前預防；亦可於山火發生時，迅速識別起火點，提高救災效率等。