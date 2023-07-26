STEAM+01 Bootcamp｜動手組裝無人機 理解飛行原理探索科技應用
撰文：凌雯靜
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無人機應用日益廣泛，配合人工智能（AI）、大數據分析等技術，更可應用於不同科技範疇。由《香港01》主辦，中國人壽（海外）冠名贊助，理大香港專上學院（PolyU HKCC）協辦的STEAM+01 Summer Bootcamp 2023上，理大專上學院研究團隊以無人機製作工作坊，為參與學生介紹飛行原理、機身結構設計等STEAM學習元素，並訓練同學解難及協作能力，啟發他們未來進一步在創科方面發展。
工作坊首先讓同學利用零件組裝機身及控制器，從中了解無人機基本組成結構，包括機翼、摩打、控制系統等。而透過即場測試飛行，學生可明白到機身結構如何影響飛行性能、安全性等，例如機架結構必須結實、牢固等。學生觀察試飛情況後，再逐步改良設計，過程中亦訓練學生的解難及協作能力。
導師會進一步解釋無人機背後所涉及的科學及工程原理。例如物理學方面，同學可理解到飛行需借助氣壓差異；位於對角的機翼，旋轉方向必須相反等。另外，組裝摩打及機翼時亦可運用到電子電機工程等知識。講解理論後，導師亦會為同學介紹市場上不同無人機的功能和規格、各式各樣的科技應用等。
理大香港專上學院講師周偉峰博士表示，希望學生透過工作坊可更了解各項科學及工程知識，而學生透過親自動手實踐，並看到自己努力成果，亦能為他們帶來成功感，盼以此啟發學生未來在創科方面發展。
近年無人機應用越來越廣泛，除了拍攝、運輸物流等用途，理大香港專上學院研究團隊以無人機配合AI、大數據分析等，研發山火預防及救災系統，自動化分析潛在火災點，提前預防；亦可於山火發生時，迅速識別起火點，提高救災效率等。