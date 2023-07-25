STEAM Bootcamp開幕禮│副局長讚活動優質　40校參與師生工作坊

政府近年致力推動STEAM教育，《香港01》全力配合相關政策，持續將科技教育活動帶入本港中小學，旗下「01教育」去年首辦「STEAM+01Bootcamp」廣獲好評，今年於7月22日至23日於理工大學紅磡灣校園再次舉辦「STEAM+01 Summer Bootcamp 2023」。



活動由中國人壽（海外） 冠名贊助，理工大學香港專上學院（PolyU HKCC）協辦，並獲香港教育城、香港電子學習教育協會、香港電腦教育學會支持，MakeOmnia和Re:learn贊助。吸引約40間中學、300名師生參加VR/AR、3D打印等熱門科技工作坊和專業培訓。



是次活動開幕禮邀得教育局副局長施俊輝擔任主禮嘉賓；《香港01》行政總裁蘇曉婷於開幕禮致辭時公布，《香港01》將因應中學創新IT實驗室計劃，為學界提供相應支援，續與學界分享最新創科發展及教育分享，為香港未來提前培養科技人才。



活動舉行開幕禮，《香港01》行政總裁蘇曉婷女士(右5)，教育局副局長施俊輝(左5)、立法會議員陸瀚民(右4)及郭玲麗(左4)，中國人壽(海外)企劃部總經理唐秀珊(右3)，理大香港專上學院院長陸偉強博士(左3)，香港教育城行政總監魏遠強(右2)，香港電腦教育學會前主席金偉明校長(左2)及i-Future主席歐海健(右)主禮。(余俊亮攝)

開幕禮由《香港01》行政總裁蘇曉婷致歡迎辭，教育局副局長施俊輝擔任主禮嘉賓。嘉賓包括立法會議員陸瀚民及郭玲麗，中國人壽（海外）企劃部總經理唐秀珊，理大香港專上學院院長陸偉強博士，香港教育城行政總監魏遠強，香港電腦教育學會前主席金偉明校長及香港電子學習教育協會主席歐海健校長。活動的其他策略伙伴代表、學術伙伴機構代表、贊助代表，以及參與活動的學校校長、老師和學生均有出席。

《香港01》行政總裁蘇曉婷在「STEAM+01 Summer Bootcamp 2023」開幕禮致辭時表示，政府近年大力推動創科發展，《香港01》正可擔任「超級聯繫人」角色，善用豐富媒體資源及強大的政商和學界網絡，為學校提供創科教育學習活動，無縫連繫學界及創科業界。（歐嘉樂攝）

《香港01》擔任「超級聯繫人」 無縫連繫學界及創科業界

《香港01》行政總裁蘇曉婷致辭時表示，政府近年大力推動創科發展，無論學界和家長均需要創科教育支援，《香港01》正可擔任「超級聯繫人」角色，善用豐富媒體資源及強大的政商和學界網絡，為學校提供創科教育學習活動，無縫連繫學界及創科業界。

她指出，《香港01》近年積極拓展教育版圖，單計 2023學年，就教育局「我的行動承諾」加強版，推出「教育+01」計劃方案，已為逾50間中、小學舉辦近300場教學活動，內容涵蓋創科、國民教育、國安教育及媒體和資訊素養教育等。當中包括「STEAM+01 Bootcamp」等主題活動，為創科界及教育界提供交流平台，推動 STEAM 教育普及化，並讓師生獲更深入的創科體驗。

展望下半年，「01教育」將加強專上教育內容，並繼續與創科業界合作支援學校，包括推出20個有關創科發展及國民教育的教材，主題包括新媒體傳播、人工智能發展等等，以減省教師編製教材的時間。

為配合政府推出的「中學 IT 創新實驗室」計劃，「01教育」將與初創科技夥伴合作，為學校提供多元化科技體驗活動，涵蓋航空科技、智慧農業，及聲學科技等，以加深同學對創新資訊科技的認識。

「STEAM+01 Summer Bootcamp 2023」開幕禮主禮嘉賓，教育局副局長施俊輝辭時讚揚活動是優質創科教育活動，期望學生在多元化體驗中提升對創科的興趣及潛能。（歐嘉樂攝）

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教育局副局長施俊輝：活動提升學生對創科興趣與能力

教育局副局長施俊輝致辭時表示，創科近年急速發展，新時代下大家都需不斷學習才能跟得上發展。為支持香港發展為創新科技中心，對接國家「十四五」規劃，配合國家實施科教興國戰略，教育局致力在中小學推動STEAM教育，鼓勵學生把科學（S）、科技（T）、工程（E）、藝術（A）及數學（M）有機結合，將有關知識融合並於生活中解決問題，從中發揮團隊精神並提升對創科興趣與能力。

施俊輝讚揚是次活動是優質創科教育活動，涵蓋不同範疇，期望學生在多元化體驗中提升對創科的興趣及潛能。

他又指出，教育局上月亦發布「高小增潤編程教育課程單元」及「初中人工智能課程單元」等兩套單元供資助學校使用，期望學校盡快規劃課程，於23/24學年於高小及初中推出課程單元，讓同學進一步培養計算思維及創科認識，應用以外亦更了解創新科技的倫理，日後能有效善用。至於老師培訓方面，他指當局將持續與專上院校及專業機構合辦有關創科的教師專業培訓，讓老師緊貼發展。

「STEAM+01 Summer Bootcamp 2023」中國人壽（海外）冠名贊助，公司企劃部總經理唐秀珊致辭時表示，STEAM教育有助培養學生創造力、邏輯思考、團隊合作力，希望參與師生都能藉活動接觸新科技，增進STEAM知識並成為STEAM達人。（歐嘉樂攝）

中國人壽（海外）贊助 冀師生藉活動成STEAM達人

中國人壽（海外）企劃部總經理唐秀珊致辭時表示，集團非常高興成為活動冠名贊助商，與各機構攜手推動香港STEAM教育發展、鼓勵師生接觸新科技。她指STEAM教育有助培養學生創造力、邏輯思考、團隊合作力，希望參與師生都能藉活動接觸新科技，增進STEAM知識並成為STEAM達人。

她指集團亦致力將金融科技與業務營運融合，積極投放資源建構多個數碼平台，例如客戶專頁、電子投保等，將「財富管理」和「健康保障」兩大人生重要環節成為智慧生活一部分。

「STEAM+01 Summer Bootcamp 2023」由理工大學香港專上學院協辦，院長暨科技、工程及健康學部主任陸偉強博士表示，活動有助培養學生創意、主動學習精神、溝通技巧及責任感，希望活動可為各同學打開接觸更多STEAM知識的大門並引起學習的興趣。（歐嘉樂攝）

理大香港專上學院設施完善 全面支援STEAM教育

理大香港專上學院院長暨科技、工程及健康學部主任陸偉強博士表示，學院榮幸成為活動協辦機構，提供場地及舉辦以無人機為主題的工作坊。他指學院秉持「全人教育，發展潛能」理念，校園內許多學習設施都全面支援STEAM教育，如聲學與機器人實驗室、虛擬實境實驗室，以及2021年成立的STEM EdTech實驗室等。

他指是次活動及設施都有助培養學生創意、主動學習精神、溝通技巧及責任感，希望活動可為各同學打開接觸更多STEAM知識的大門並引起學習的興趣。

老師工作坊分享創科界發展 助製相應教材

「STEAM+01 Summer Bootcamp 2023」設有教師工作坊，由專家為教師們講解相關科技的應用及最新發展，由教師親身體驗，並探討相關技術如何應用於教學。（余俊亮攝）

《香港01》在是次活動擔任了橋樑的角色，透過聯結學界、創科界、STEAM教育工作者緊密合作，於多個工作坊中為參與學生帶來豐富STEAM 體驗。

「STEAM+01 Bootcamp 2023」活動內容豐富，包括兩場教師專業培訓及兩日的學生工作坊，題材廣泛包括Makeomnia 的3D打印、Relearn 的AR/VR體驗、AquaTech的智慧水產（雲端養殖系統）、Farmacy的水耕種植、金谷農業的智慧農業種植本地稻米、香港理工大學的無人機技術、Invisible Tech的環保音響等。

教師專業培訓在周六活動首天進行：包括3D打印及AR/VR體驗，由專家為教師們講解相關科技的應用及最新發展，由教師親身體驗，並探討相關技術如何應用於教學，專家更會分享實際教學例子，並帶領教師製作教材。

學生工作坊涵8大科技領域 兼具學習與體驗

學生工作坊內容涵蓋八大熱門科技主題，在各工作坊中，學生們不單可以了解相關理論，現實社會的相關應用，更能動手親身體驗，集學習與趣味於一身。（歐嘉樂攝）

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至於一連兩日舉辦的學生工作坊，內容涵蓋八大熱門科技主題，在各工作坊中，學生們不單可以了解相關理論，現實社會的相關應用，更能動手親身體驗，集學習與趣味於一身，希望能燃起他們對創科的興趣，為香港未來的發展，培育相關的人才。

為讓參與活動的學校代表了解學生工作坊的詳情，《香港01》特意安排參與的校長和老師，在開幕禮期間參觀「01教育」STEAM 夥伴的活動展覽，進一步了解最新的科技發展和資訊，並親身走訪學生工作坊，了解更詳細的活動內容。