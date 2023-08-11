學生八達通｜一文看清申請資格及方法　有效期幾長？如何續期？

新學年即將來臨，學生都紛紛申請或延續學生八達通，以享約半價的乘車優惠。到底學生八達通是什麼？其申請資格及方法又是什麼？能享有什麼乘車優惠？「01教育」已經在下文為你整合所有資訊，並列出其有效期及申請續期方法！



學生八達通是甚麼？

港鐵公司一直都為就讀於本港認可院校的全日制日間課程合資格學生提供特惠車費優惠，即「港鐵學生乘車優惠計劃」，合資格申請人可透過港鐵申請或辦理延續個人八達通上的「學生身份」，即學生八達通，便可享有該優惠。

持有學生八達通的學生乘搭港鐵、輕鐵及港鐵巴士（新界西北），當中不包括涉及羅湖及落馬洲站的部分車程、東鐵綫頭等車廂、機場快綫及港鐵接駁巴士，可享車費半價優惠。使用學生八達通即日來回乘搭九巴指定同一條或同一組別路綫、愉景灣航運及巴士，以及綠色專線小巴指定路綫同時亦可享優惠車費。

學生八達通的申請資格

申請人須符合以下資格：

1）年齡介乎12至25歲，若申請人未滿26歲亦可申請，以遞交申請表的年齡為準；

2）現正就讀於本港認可院校全日制日間課程，並至少於一個學年內修讀30週或以上，每週上課時間不少於20小時；

3）現正就讀於以下的本港認可院校：

i.) 《教育條例》（第279章）第2條所指的學校；

ii.) 《教育條例》（第279章）第3條所指的註冊學校；

iii.) 《教育條例》（第279章）第9條1(a)及1(b)所豁免的學校；

iv.) 學校的定義根據《教育條例》（第279章）第3條所定；

v.) 港鐵公司不時認可的其他學校；

vi.) 不包括根據《教育條例》（第279章）註冊並提供非正規課程的私立學校。



學生八達通的申請方法及程序

若學生未持有個人八達通，須申請「學生身份」個人八達通。申請人可選擇透過MTR Mobile App或「港鐵學生乘車優惠計劃」網站，參加該計劃並在申請類別選擇「新申請 [1] - 須一併申請附相片的個人八達通」，填妥申請表後可即時透過網上付款方式或於7日內到任何客務中心繳交申請費90元，及後於收到有關信件連新卡後可透過八達通App啟動「學生身份」或親身到任何客務中心辦理啟動。

申請人亦可選擇由9月1日起於港鐵官方網站下載申請表，或於任何客務中心、金鐘、大圍或兆康站乘車優惠辦事處索取「港鐵學生乘車優惠計劃申請表 (2022/2023學年)」，填妥申請表後交回學校蓋印，並於蓋印後14日內將申請表連同相片和申請費90元交回任何客務中心，及後於收到有關信件連新卡後同樣可透過八達通App啟動「學生身份」或親身到任何客務中心辦理啟動。

若學生已持有個人八達通，只需啟動「學生身份」。申請人可選擇透過MTR Mobile App或「港鐵學生乘車優惠計劃」網站，參加該計劃並在申請類別選擇「新申請 [2] - 已持有附相片的個人八達通或延續申請」，填妥申請表後可於兩至四星期內透過八達通App或到任何客務中心繳交行政費20元以啟動申請。

申請人亦可選擇由9月1日起於港鐵官方網站下載申請表，或於任何客務中心、金鐘、大圍或兆康站乘車優惠辦事處索取「港鐵學生乘車優惠計劃申請表 (2022/2023學年)」，填妥申請表後交回學校蓋印，並於蓋印後14日內將申請表交回任何客務中心，及後於申請表上列明之指定日期憑實體八達通到任何客務中心繳交行政費20元以啟動申請。

學生八達通的期限

不同年級的學生八達通有效期均有不同，小四或以下為6年；小五為5年；小六為4年；中一及中四為3年；中二及中五為2年；中三及中六或以上為1年；特殊學校則需按課程而定，期限於到期年份的10月31日。

如果學生八達通有效期已屆滿，便須申請延續「學生身份」。申請人可選擇透過MTR Mobile App或「港鐵學生乘車優惠計劃」網站，參加該計劃並在申請類別選擇「新申請 [2] - 已持有附相片的個人八達通或延續申請」，填妥申請表後可於兩至四星期內透過八達通App或到任何客務中心繳交行政費20元以延續申請，若手機八達通只能透過八達通App辦理申請。

申請人亦可選擇由9月1日起於港鐵官方網站下載申請表格，或於任何客務中心、金鐘、大圍或兆康站乘車優惠辦事處索取「港鐵學生乘車優惠計劃申請表 (2022/2023學年)」，填妥申請表後交回學校蓋印，並於蓋印後14日內將申請表投入任何客務中心的專用收集箱內，及後於申請表上列明之指定日期憑實體八達通到任何客務中心繳交行政費20元以延續申請。

學生八達通的其他乘車優惠

除港鐵優惠外，合資格學生即日來回乘搭九巴指定同一條或同一組別長途日間路綫，即全程收費12.6元或以上，回程可享半價優惠。若學生八達通已同時加註愉景灣居民，乘搭愉景灣航運及巴士可享小童優惠車費。另外，乘搭綠色專線小巴的指定路綫亦可享優惠車費。