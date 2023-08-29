中小學生資助｜一文看清申請資格及方法　教你計入息上限及資助額

在職家庭及學生資助事務處會為有經濟需要的家庭及學生提供多項資助，以減輕他們的經濟壓力，例如中小學生資助計劃就包括了學校書簿津貼、學生車船津貼及上網費津貼。申請中小學生資助計劃有甚麼資格？入息上限如何計算？怎樣申請資助？「01教育」已經為你於下文整理相關資料！



中小學生資助計劃是甚麼？

「中、小學生資助計劃」由在職家庭及學生資助事務處，為有需要的中、小學生而設，當中包括「學校書簿津貼計劃」、「學生車船津貼計劃」及「上網費津貼計劃」：

學校書簿津貼計劃

目的：為有經濟需要的學生支付必須的書簿費用及雜項就學開支。

就讀學校及年級：官立學校、資助學校、按額津貼學校及直資學校的小一至中六學生。

學生車船津貼計劃

目的：為居住地點與學校距離超過10分鐘步行時間，及需要乘搭公共交通工具上學而有經濟需要的學生提供車船津貼。

就讀學校及年級：包括各中學及小學學生。

上網費津貼計劃

目的：為有經濟需要的家庭提供津貼，以支付子女家居上網學習的費用。

就讀學校及年級：包括各全日制中學及小學學生。

注意，家長只需要填妥一份以家庭為單位的「學生資助計劃綜合申請表格」，即可為家庭內的所有子女一次過申請上述各項津貼。

中小學資助計劃的申請資格

計劃的申請學生需要：

1. 屬未婚香港居民

2. 擁有香港居留權、入境權或不附帶任何逗留條件（逗留期限除外）的有效香港居留許可

3. 就讀相關資助計劃所列類別的學校／院校

計劃的申請家長需要是申請學生的父親或母親，或根據香港法例第13章《未成年人監護條例》下認可的監護人。

*** 正領取綜合社會保障援助的家庭若有子女就讀中、小學，應向社會福利署申請與就學有關的津貼，毋須向學生資助處申請。

*** 如果家庭只領取長者生活津貼、高齡津貼或傷殘津貼，仍然可以向學資處遞交「學生資助計劃綜合申請表格」。

中小學資助計劃的入息上限計算方法

中小學資助計劃的入息審查以「調整後家庭收入」評定申請是否符合申請資格及其可以獲得的資助幅度，以下為相關算式：

「調整後家庭收入」＝家庭全年總收入／家庭成員人數＋（1）



家庭全年總收入包括：

- 申請人及其配偶的全年收入

- 與申請人家庭同住的未婚子女全年收入的30%（如適用）

- 親友給予的津助（如適用）

家庭成員包括：

- 申請人

- 申請人配偶

- 與申請人家庭同住的未婚子女

- 由申請人及／或其配偶供養的父母

以家庭平均月入$18,000，由父母及兩名子女組成的4人家庭為例，其調整後家庭收入的計算方式及數字為：



$18,000 * 12 / (4+1) = $43,200



*** 如果申請屬2至3人的單親家庭，公式中的除數（+1）會增加至（+2）

*** 如果家庭需要支付長期病患者或永遠喪失工作能力人士的必要醫療開支，可以提交指定時段的醫院／診所／註冊醫生發出的醫生證明書和所有相關收據，供學資處考慮於計算調整後家庭收入時扣減相關開支。

中小學資助計劃的資助額

中小學資助計劃會根據調整後家庭收入向家庭提供全額或半額資助，以下為2023/2024學年的限額及資助幅度：

「調整後家庭收入」介乎 $0 至 $43,495：全額

「調整後家庭收入」介乎 $43,496 至 $84,105：半額

「調整後家庭收入」超過 $84,105：不合資格

*** 於2023/24學年，3人家庭和4人家庭可獲全額資助的「調整後家庭收入」上限分別為$52,657及$48,445。

學校書簿津貼資助金額：

2023/24學年的學校書簿津貼仍在釐定中，以下為各級於2023/24學年的首階段書簿津貼額：

小一至小六：$5,090（全額）／$2,545（半額）

中一至中三：$5,320（全額）／$2,660（半額）

中四：$5,396（全額）／$2,698（半額）

中五：$4,752（全額）／$2,376（半額）

中六：$3,314（全額）／$1,657（半額）

學生車船津貼金額：

學生在學期間，其來往住所及學校所屬地區的平均車船費。

上網費津貼：

$1,700（全額）／$850（半額）

中小學資助計劃的申請方法

中小學資助計劃的申請方法會因應申請屬持續申請或其他申請（新申請人或之前不曾獲發去年資助的申請人）而有所不同，以下為相關資料：

持續申請人：

資格：

於2023年3月1日之前，成功申請2022/23學年的 (i) 中、小學生資助；或 (ii) 中、小學生資助及學前學生資助或 (iii) 學前學生資助並有子女於2023/24學年升讀小一的申請人。

申請方法：

學資處會於2023年3月中起，按申請人於2022/23學年申請的選擇，分批向申請人發出登入碼及／或紙本預填的「學生資助計劃綜合申請表格」。

申請人可以選擇遞交電子表格或紙本表格，電子表格可以前往「學資處電子通 – 我的申請（學前教育、小學及中學程度資助計劃）」網頁的預填電子表格分頁填寫及遞交表格，詳情可以參閱申請指引（SFO 107A(1)）及電子表格填寫及遞交表格須知（SFO 107A(E)）；遞交紙本表格可以將申請表及證明文件副本寄回尖沙咀郵箱96824號，詳情可以參閱申請指引（SFO 107A(1)）及紙本表格填寫及遞交表格須知（SFO 107A(2)）。

其他申請人：

資格：

新申請人，以及於2023年3月1日或之前不曾獲發2022/23學年中小學資助的申請人。

申請方法：

申請人可以選擇遞交電子表格或紙本表格，電子表格可以前往「學資處電子通 – 我的申請（學前教育、小學及中學程度資助計劃）」網頁，以直接填寫電子表格及遞交申請。詳情可以參閱申請指引（SFO 75A(1)）及電子表格填寫及遞交表格須知（SFO 75A(E)）。

遞交紙本表格可以將申請表及證明文件副本寄回尖沙咀郵箱96824號，紙本表格可以點擊此連結（學生資助計劃綜合申請表格）取得，詳情可以參閱申請指引（SFO 75A(1)）及紙本表格填寫及遞交表格須知（SFO 75A(2)）。

中小學資助計劃的申請時間表及截止申請日期

2023/24學年的「學生資助計劃綜合申請」於2024年2月29日截止，於3月1日或之後遞交的申請一般不會考慮。惟學資處仍會按個別情況，考慮特殊個案。

以下為不同資助計劃的申請截止日期：

學校書簿津貼計劃：2023年10月31日。

學生車船津貼計劃：2023年11月1日或之後遞交「學生資助計劃綜合申請」的申請人，並成功申請，津貼會由收到申請表當日或申請學生的入學日期（或曾領取綜援的學生停止接受綜援的日期）起生效，視乎個別個案情況而定。

上網費津貼計劃 ：2024年2月1日或之後遞交的申請，如果成功申請，可獲發部分上網費津貼。

在職家庭及學生資助事務處聯絡資料

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