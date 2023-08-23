調查揭近八成青年有使用過AI　七成半認為會影響未來就業選擇

生成式人工智能（AI）近年成為社會上的新興技術，香港青年協會青年研究中心成立的「青年創研庫」，於2023年6月21日至7月10日期間進行「生成式AI時代下的就業與挑戰」研究報告，透過網上問卷接觸558名15至34歲青協會員，當中發現近八成受訪者有使用過生成式AI，七成半人認為AI的發展會影響他們未來的就業選擇，惟不太擔心會被取代。



組織建議特區政府應凝聚業界共識，促成制定相關指引；讓公眾了解技術的風險與責任，以及監督生成式AI的規範化發展，另外在本港現行「科技券」的資助計劃下，推出「人工智能券」（AI voucher），進一步支援中小企應用科技，加快數碼轉型。



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調查顯示，七成八受訪者表示有使用過生成式AI，逾兩成受訪者則從未使用過。在有使用過的受訪者中，超過七成人表示AI能提升效率，約四成人認為有助搜尋資料，不過逾六成受訪者表示難以判斷AI生成資料的真實性，亦有三成半受訪者認為使用時需掌握發問技巧。

在就業方面，約八成受訪者同意「生成式AI的應用是不可逆轉的趨勢」及「在職場上與人工智能共存共事是大勢所趨」。另外，七成半受訪者認為「生成式AI的發展會影響青年未來的就業選擇」，近八成受訪者同意「配合生成式AI發展，人力資源的技能提升和再培訓是不可或缺」，逾六成半受訪者同意「大幅削減傳統就業職位」，但並不太擔心會被取代，逾一成受訪者更認為有助增加就業機會。

至於社會風險，近七成受訪者認為AI有機會散播虛假信息，約四成受訪者則表示會牽涉到知識產權、數據安全及私隱保障等問題，而六成半受訪者贊成政府監管生成式AI。

青年創研庫經濟就業組召集人劉漢耀表示，特區政府專門委員會的探討範疇，應包括凝聚業界共識，促成制定相關指引；讓公眾了解技術的風險與責任，以及監督生成式AI的規範化發展。成員徐嘉豪及何穎琨建議，在本港現行「科技券」的資助計劃下，推出「人工智能券」，進一步支援中小企應用科技及加快數碼轉型。