DSE 2023｜青協指家長查詢增涉升學選科細節　籲家長多關心子女

放榜日將至，考生固然緊張，不少家長亦同樣緊張子女放榜成績和升學去向。香港青年協會「DSE 27771112」負責人許強懋表示，觀察到今年接獲的家長求助和查詢比以往多，部份更涉及具體大學選科分數等細節。他建議家長陪伴子女放榜時，自己也需要先「做定功課」才能為子女提供意見，同時提醒家長多說正面說話，切勿過份緊張。



許強懋稱，留意到今年不論放榜熱線抑或於升學展覽攤位，家長求助、查詢數目比以往多，更有個別家長自行到升學展覽攤位查詢，而部份家長提出的問題普遍較具體，例如「子女考取多少分，可以有甚麼選擇？」，又或是聽到子女稱考不到大學，所以前來尋求建議。

他提醒考生和家長，放榜前宜做好「三手準備」和期望管理，除考慮預計成績和相應部署外，亦要就成績比預期好或差作相應部署，預先考慮不同升學途徑，從而減少放榜日接獲成績表時的憂慮。

多讚賞子女

家長方面，許強懋建議切勿在子女面前表露緊張情緒，因為子女見到父母擔心，他們亦會受到影響，變相構成壓力。另外家長應該多正面鼓勵和讚賞，特別是今屆文憑試考試高中3年正值疫情，影響學習和升學規劃，家長應多些欣賞子女努力過程，並非著重成績。

切忌訓話給予壓力

許強懋指出，雖然不少家長也曾經歷過公開試、放榜，以及大學選科，但現時升學途徑和以往大不同，各院校亦因應社會發展開辦不同新課程，建議家長事先「做功課」了解放榜流程和最新資訊，為了解子女放榜升學做準備。

他建議，家長可製造一些輕鬆環境，閒談期間關心子女放榜情況打開話題，若子女願意討論，可了解他們的心儀科目，然後與他們分析不同科目的優勢、限制和未來發展。

即使子女未必願意與家長商討升學放榜事宜，但家長也可以適時提供關心，例如簡單一句問候小朋友、遞上升學攻略，又或是詢問是否需要幫忙，起碼讓子女知道父母關心自己。

放榜當日，家長也可透過手機短訊為子女打氣，另外亦要為子女準備足夠金錢，以備需要時報讀自資院校支付留位費等費用。