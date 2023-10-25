施政報告｜八大非本地生限額增至40%　非本地生可在港兼職、搵工

【施政報告2023】政府今日公布新一份施政報告，行政長官李家超表示，政府會用好香港的教育優勢助青年發展，並建設香港成為國際專上教育樞紐，其中在2024/25學年擴大政府資助專上院校非本地學生限額，由現時20%倍增至40%。



11月起，政府暫免在港就讀的全日制非本地研究生參與兼職工作的限制；另外，2024/25學年起入學的指定全日制高級文憑課程外地學生，畢業後亦可留港一年搵工。



李家超指出，香港專上教育高度國際化和多元化，是唯一擁有五所世界百強大學的城市。當局將發展香港成為國際專上教育樞紐，讓香港學生更獲益，更有國際視野，專上教育有更專業和優秀的擴展空間和生命力，進一步提升香港國際城市地位，把香港專上教育提到更高台階。

政府公布，將放寬八大非本地生限額。（梁鵬威攝／資料圖片）

有關措施包括：

1. 擴大政府資助專上院校非本地學生限額 —— 2024/25學年起，政府資助的專上院校非本地學生限額將提升一倍至40%，專上院校可循序漸進吸引更多外國尤其是「一帶一路」國家和內地學生來港升學，以高質量教學和配套，讓專上院校擴容提質。

2. 擴大獎學金計劃 —— 李家超指上學年來自「一帶一路」國家學生並受惠於政府的「一帶一路獎學金」和教資會資助大學的不同獎學金計劃的總人數約2 500人，當局會向「政府獎學基金」額外注資10億元，2024/25學年起增加「一帶一路獎學金」的名額五成。

政府同時逐步增加香港博士研究生獎學金計劃名額，由每學年300個提升三分之一至400個，吸引更多傑出人才來港就學及進行研究，亦會持續推行「香港卓越獎學金計劃」，每年資助100名優秀本地學生升讀境外知名大學，擴闊本地學生的環球視野。

3. 增加宿位 —— 教資會資助大學將繼續推展多項宿舍項目，目標在2027年之前增加合共約13 500個宿位，照顧包括新增學生的需求。

4. 支持自資專上院校提升校舍 —— 明年推出新一輪批地計劃及開辦課程貸款計劃，以支持自資專上院校發展及改善校舍，支援更多教學活動。

5. 增加在港留學生學習及增值機會 —— 11月起暫免在港就讀的全日制非本地研究生參與兼職工作的限制，增進他們對在港工作的體驗和認識，提升畢業後留港發展的意欲。有關安排將試行兩年，受惠學生超過35 000人。

6. 提倡多元文化學習體驗 —— 2023/24學年起，教資會會向「內地與環球連繫及學習體驗資助計劃」額外注資1億元，鼓勵資助大學提供更多境外交流及學習機會，提倡多元共融的國際化學習環境。

7. 推進「北部都會區」專上教育建設 —— 致力發展「北都大學教育城」，鼓勵專上院校與中外知名院校加強合作，通過區內共享資源和產業聯動提升協同效應。

另外，李家超又公布，為紓緩技術行業的人手短缺壓力，推出職專畢業生留港計劃，職業訓練局（職訓局）2024/25學年起入學的指定全日制高級文憑課程外地學生，畢業後可留港一年，尋找與其專業相關的工作，有關安排會試行兩年再作檢討。