施政報告│最快3年內增非本地生至40%　科大透露八大將到印度招生

行政長官李家超昨公布施政報告，提出建設香港為國際專上教育樞紐，包括自24/25學年起擴大政府資助專上院校的非本地學生限額至40%，亦會擴大獎學金計劃。



科技大學（科大）今回應有關招收非本地生的措施時表示，校方計劃分階段於3至4年內循序漸進增加非本地生本科生數字至40%，未來計劃到越南、馬來西亞、阿聯酋及土耳其等地招生，校方並透露八大將聯合到印度招生。



科大本科招生及入學事務處處長劉夢琳教授表示，學校不會一下子錄取本地生至40%，需要考慮教學設施及教職員數量等因素，確保錄取更多學生後仍能維持教學質素。

她指科大現時每年錄取約500名非本地本科生，料24/25學年可以增加至約600人。她提到科大的非本地本科生近半來自內地，其餘來自世界各地，未來會維持該比例。另外，非本地本科生之中，有約四成來自一帶一路國家。

劉教授指科大會加大力度於內地及外地招生，包括計劃到越南、馬來西亞、阿聯酋及土耳其等地。（盧勁揚攝）

擬訪越南、馬來西亞、阿聯酋等地招生

招生策略方面，劉教授指科大會加大力度於內地及外地招生，包括計劃到越南、馬來西亞、阿聯酋及土耳其等地招生：她又指八大擬聯合到印度招生，望藉此同步宣傳香港各間大學，吸引當地學生赴港升學。

被問到政府增加「一帶一路獎學金」名額，能否幫助科大招收一帶一路等國家學生時，劉教授認為「一定會有幫助」，認為名額愈多愈好，因當地有不少學生都需要獎學金才能來港升學。

施政報告又提到2027年之前可以增加約13,500個宿位。劉教授指科大明年將有約1,500個新宿位落成，現時非本地本科生會獲安排兩年宿位，餘下兩年則根據宿舍政策有可能獲分配宿位，而科大亦鼓勵非本地生於校外社區居住以幫助融入，並有支援配套，現擬維持現時宿位政策。

劉教授又指非本地生的學費雖然較本地生貴，但教育質素高，對比其他地方仍屬性價比高之選，相信具吸引力。

（盧勁揚攝）

馬來西亞生藉一帶一路獎學金來港升學

科大工學院計算機工程學系四年級生陳柢光來自馬來西亞，是一帶一路獎學金得主之一。他指自己於2020年來港升學，當時家庭經濟情況受疫情影響，若沒獲獎學金就未必可以到香港升學。

科大工學院機械及航空航天工程學系哲學博士（機械工程）二年級生朴廷鎮來自韓國，他亦指香港機會多、具競爭力、對新事物較開放，因此決定到香港讀學士，並於香港升讀哲學碩士及哲學博士。