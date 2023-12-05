《香港01》辦偵查報道講座　前線記者親身講解　報道調查求證過程

《香港01》偵查組一直透過嚴謹的調查和求證採訪報道，屢獲殊榮。《香港01》早前為粉嶺中華基督教會基新中學舉辦「偵查報道講座」，由偵查組副採訪主任勞顯亮透過不同新聞案例，向學生拆解偵查報道的誕生過程，當中特別提到涉及指控時如何嚴謹求證，讓學生了解求證的重要性。



《香港01》早前為粉嶺中華基督教會基新中學舉辦「偵查報道講座」，透過不同新聞案例為家長拆解偵查報道的誕生過程，當中特別提到涉及指控時如何嚴謹求證，讓家長了解求證的重要性。（林靄怡攝）

勞顯亮於講座中提到，不少偵查報道均涉及對他人的指控，當中亦有可能涉及違法事件，故此調查過程中必須認真嚴謹，透過向多方求證，包括引用政府文件及採訪多名涉事人士等，確認指控屬實才能發表報道。他又指，即使有確切證據證明指控屬實，但刊登報道前均需請涉事人士回應解釋，以反映事實真相。

他強調，偵查報道的重要原則是涉及重大公共利益，以往《香港01》偵查組的多篇報道刊登後，政府部門都會採取跟進行動，包括執法拘捕涉案人士。以走私貓狗肉事件為例，《香港01》偵查組透過放蛇購買並化驗，揭發持牌新鮮糧食店，以「M肉」和「G肉」作代號，出售內地走私的貓狗肉，報道刊出後相關部門立即執法拘捕。

勞顯亮又以MIRROR紅館演唱會意外為例，當時社會極度關注意外責任誰屬，而《香港01》偵查組就透過不同途徑追查涉事公司之間的關係，希望公眾對事件有進一步了解。（林靄怡攝）

他又以MIRROR紅館演唱會意外為例，當時社會極度關注意外責任誰屬，而《香港01》偵查組就透過不同途徑追查涉事公司之間的關係，希望公眾對事件有進一步了解。其他偵查報道亦包括JPEX加密貨幣風波、東南亞詐騙營人口販賣事件及康橋之家院舍黑幕等。

教育局近年於中小學推動媒體素養教育，在學習架構中提出3大類別的素養教育，而在一般的資訊素養能力的類別之中，就要求學生可以「評估資訊、媒體內容和資訊來源／提供者」、「提取和整理資訊、產生及表達新意念」等。相關教育與傳媒進行偵查報道的方法及過程有不少關係，學生亦可以從中學習。

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，為學校提供媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

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