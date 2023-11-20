北角聖保羅幼稚園明年停辦　部分家長擬轉中環分校　憂搭車路程遠

聖保羅堂幼稚園（北角）日前突然傳出將於明年9月1日停辦，並與同一辦學團體的中環學校合併。今日（20日）為校方通知停辦後的首個上課日，家長如常帶小朋友上學，校方今日（20日）未有回應停辦事宜，《香港01》正向校方查詢有關事件。



有家長表示會轉讀中環分校，不過擔心路程較遠，需花半小時乘車前往。有家長則指學校將安排參觀中環分校，但因有搬家打算，未計畫轉到該分校。



聖保羅堂幼稚園（北角）日前突然傳出將於明年9月1日停辦。（蘇煒然攝）

在聖保羅堂幼稚園（北角）上周通知家長停辦消息後的第一日上課日，家長如常帶小朋友上學。今早帶就讀K1級孫兒上學的家長黃先生表示，不擔心轉讀位於中環的分校。他指路程雖遠了些，花約半小時及需乘車前往，但仍覺尚算方便。他又稱對於學校停辦感不捨得。

今早帶就讀K1級孫兒上學的家長黃先生表示，不擔心轉讀幼稚園位於中環的分校。（蘇煒然攝）

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家長：無後悔選北角聖保羅

另一家長蔡小姐稱，一個月已在家長群組聽聞學校停辦的消息，上一周則收到正式通知。她表示，小朋友很喜歡這間學校，學校離家也較近，如要轉校就比較麻煩。

她又指，學校將有安排參觀中環分校，不過她之後有搬家打算及未確定地點，故未有計畫轉到中環分校。她又表示，如一早知悉停辦，也會繼續選擇這間幼稚園，因為小朋友不會說廣東語，但老師仍會耐心會用普通話交流。

家長蔡小姐稱，小朋友很喜歡這間學校，學校離家也較近，如要轉校就比較麻煩。（蘇煒然攝）

家長劉先生的小朋友就讀K3，對於停辦表示：「一定係唔捨得，咁啱好彩佢係K3，下年就剛剛好。」對於安排轉讀中環分校，他認為由於以往經常在該校有學生活動，相信學生適應不會太困難。