幼稚園學費｜九龍區幼稚園名單及學費 西貢1間國際學校減價逾四萬

全港幼稚園已陸續開始接受報名及進行面試，家長為子女選擇學校時，除了會考慮教學理念、學校地理位置等，學費也是其中考慮因素之一。教育局早前公布《幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽2023/24年》網上版，詳列全港幼稚園2023/24學年學費，家長選校前可作參考。

（資料來源：《幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽2023/24學年》）



在2023/24學年參加幼稚園教育計劃的幼稚園當中，九龍區約半數幼稚園學費都有上漲。其中九龍城區有兩間幼稚園學費加價一倍，深水埗區更有學校學費升幅超過一倍，比去年學費增加113.6%。區內有多間幼稚園停辦，例如位置觀塘區的官塘雅麗斯英文幼稚園、油尖旺區的大同新邨聖德肋撒幼稚園等。

九龍城區



九龍城區參加幼稚園教育計劃的學校，過半數學費都有上升，其中閩光書院和路德會包美達幼兒園升幅最大，加價一倍，前者的全日班由去年$1,100升至$2,200，後者由去年$1,200升至$2,400。而不參加幼稚園教育計劃的學校中，大部分學校學費都有上調，除了九龍方方樂趣幼稚園半日班由$66,000升至$82,500、全日班由$84,396升至$105,480，升幅達25%外，其他幼稚園學費升幅都在10%內。

觀塘區



觀塘區半數學校學費加價，其中康盈中英文幼稚園升幅最大，達58.5%，由$2,460升至$3,900。基督教小天使(麗晶)幼稚園、鑽石山浸信會美欣幼稚園、保良局方王錦全幼稚園、路德會沙崙堂幼稚園、禮賢會順天幼兒園學費升幅均超過20%。位置月華街的官塘雅麗斯英文幼稚園停辦。

西貢區



西貢區參加幼稚園教育計劃的學校中，加價幅度最大的為比華利中英文幼稚園，全日班由$7,164升至$9,612，加價約$2,448。而不參加幼稚園教育計劃的學校，大部分學費升幅都在10%內，而香港學堂國際學校在加價潮中反而減學費，半日班學費由$149,800減至$109,000，減價逾四萬。

深水埗區



深水埗區參加幼稚園教育計劃的學校中，有2間幼稚園學費升幅較大，分別為基督教香港信義會南昌幼稚園和保良局劉陳小寶幼稚園，前者加價一倍，全日班由$500升至$1000；後者升幅為九龍區之冠，達113.6%，全日班由$1,400升至$2,990。佳寶幼稚園半日班學費由免費轉為$704。而不參加幼稚園教育計劃的學校，學費升幅相對其他區小，較明顯的為九龍禮賢學校，半日班由$35,600升至$37,600，升幅為5.6%。

黃大仙區



黃大仙區參加幼稚園教育計劃的學校中，學費升幅最大的為佛教傅康幼稚園，約45.5%，由$2,200升至$3,200，其次是路德會救恩幼稚園，全日班由$5,423升至$6,919，加價約$1,500。

油尖旺區



油尖旺區參加幼稚園教育計劃的學校中過半數學校加價，其中升幅最大的是中華基督教會望覺堂賢貞幼稚園，全日班升幅約45.3%，由$1,892升至2,750。而不參加幼稚園教育計劃的學校中，大部分學費都有調整，其中維多利亞(君匯港)幼稚園加價較明顯，全日班由$159,200升至$177,850，加價約一萬九千，升幅達11.7%。本區只有綠茵英文(國際)幼稚園(浪澄灣)及聖美雅學校學費不變。