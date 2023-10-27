幼稚園概覽2023/24學年｜全港幼稚園半日全日班學費加減幅度一覽

全港幼稚園已經陸續開始接受報名及進行面試，家長為子女選擇學校時會考慮許多因素。除了教學模式和理念等，學費也必定是考慮因素之一。教育局早前公布《幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽2023/24學年》網上版，詳列全港幼稚園2023/24學年學費，01親子整理了全港幼稚園學費加減幅度，讓家長選校前可作參考。

（資料來源：《幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽2023/24學年》）



港島區



港島各區幼稚園幾乎有一半以上加學費，除灣仔區未過半只有約四成三，其餘地區均超過或接近六成加價。而港島區內數間一條龍學校的幼稚園亦不約而同增加學費，包括中西區的弘立幼稚園，半日班學費增加4.5%至$140,580；灣仔區的香港真光中學（幼稚園），半日班學費增加4%至$44,970，以及東區的蘇浙小學校，半日班學費增幅由6.8至9.6%，最高達$78,400。

港島中西區屬神校集中地，今年逾六成幼稚園上調學費，其中更有學校（太陽島英文幼稚園 （卑路乍街分校））增幅近三成。不過若以學費多寡作準則，源自被稱為諾貝爾獎得人搖籃的英國墨爾文學校（Malvern College），香港墨爾文國際幼稚園（港島西）今學年的全日班學費便以$198,088成港島區最高。

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九龍區



在2023/24學年參加幼稚園教育計劃的幼稚園當中，九龍區約半數幼稚園學費都有上漲。其中九龍城區有兩間幼稚園學費加價一倍，深水埗區更有學校學費升幅超過一倍，比去年學費增加113.6%。區內有多間幼稚園停辦，例如位置觀塘區的官塘雅麗斯英文幼稚園、油尖旺區的大同新邨聖德肋撒幼稚園等。

深水埗區參加幼稚園教育計劃的學校中，有2間幼稚園學費升幅較大，分別為基督教香港信義會南昌幼稚園和保良局劉陳小寶幼稚園，前者加價一倍，全日班由$500升至$1000；後者升幅為九龍區之冠，達113.6%，全日班由$1,400升至$2,990。佳寶幼稚園半日班學費由免費轉為$704。而不參加幼稚園教育計劃的學校，學費升幅相對其他區小，較明顯的為九龍禮賢學校，半日班由$35,600升至$37,600，升幅為5.6%。

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新界東區及新界西區



在2023/24學年參加幼稚園教育計劃的幼稚園當中，新界東三區的幼稚園加幅比起新界西還低，大多都是加幅個位數。以大埔為例，大部份學校都零加幅，加學費學校平均達10％，當中最高加幅為67.5%的大埔循道衛理幼稚園（學費由$2,200加至$3,685）。

北區幼稚園大部份學校都是零加幅，加學費學校平均都是個位數，只有少數學校加幅較大，例如神召會華人同工聯會景盛幼稚園加幅達38％，保良局葉吳彬彬皇后山幼稚園達31％，而金錢村何東幼稚園達24％。

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在2023/24學年參加幼稚園教育計劃的幼稚園當中，新界西區幼稚園學費大多都有加幅，增幅幅度由5%起跳，部份學校以雙位數百分比加學費，有些更多達30％，而當中最高加幅為76％（位於元朗區）。當中以元朗及葵青區幼稚園加幅幅度最大，普遍加幅達雙位數。

不參加幼稚園教育計畫的學校，普遍加幅為5%，最高加幅為荃灣區25％（海濱方方樂趣幼稚園），元朗區16.7%（艾蒙特國際幼稚園）。

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