阿聯酋駐華大使訪港　教育局副局長施俊輝陪同訪校認識香港教育

特首李家超去年在《施政報告》中提出將香港發展成為國際專上教育樞紐，措施包括擴大政府資助專上院校非本地學生限額。教育局副局長施俊輝在社交平台發文指，去年10月到訪阿聯酋迪拜期間，曾向阿聯酋教育部介紹香港發展成為國際教育樞紐的最新措施，說好香港故事。適逢阿聯酋駐華大使近日來港訪問，施俊輝陪同大使代表團到訪本地學校，讓對方進一步認識香港的教育優勢。



教育局副局長施俊輝陪同阿聯酋駐華大使代表團到訪德望學校。（施俊輝Facebook專頁）

阿聯酋駐華大使H.E. Hussain bin Ibrahim Al Hammadi訪港，施俊輝昨日（22日）陪同大使代表團到訪德望學校和師生交流，認識香港如何以普及化、趣味化和多元化的方式在學校推動STEAM教育，以及學校的英文課堂如何通過戲劇方式提升學生學習英語的興趣和能力。代表團亦參觀學校的視覺藝術設施和觀看學生合奏表演，並對香港教育質素表示十分欣賞。

教育局副局長施俊輝陪同阿聯酋駐華大使代表團到訪德望學校。（施俊輝Facebook專頁）

施俊輝亦向大使介紹《行政長官2023年施政報告》公布的教育措施，包括擴大政府資助專上院校非本地學生限額和「一帶一路獎學金」名額，同時分享香港教育制度的國際化優勢，並提到多所香港的大學今年會到訪阿聯酋及其他中東國家，介紹香港高度國際化的高等教育界，期待更多當地學生來港升學交流。

施俊輝向大使介紹《行政長官2023年施政報告》公布的教育措施。（施俊輝Facebook專頁）

施俊輝強調，教育局未來會繼續加強國際交流合作，向海外國家說好香港故事，吸引更多優秀的非本地生來港升學，同時提升本地學生的視野，讓他們更了解世界發展大勢。