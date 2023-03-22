教育局副局長出席PISA會議　施俊輝：汲取優良教育策略和經驗

學生能力國際評估計劃（PISA）為對比全球學生能力的一個主要研究，教育局副局長施俊輝近日到意大利羅馬，出席PISA第55次理事會會議。他在周二（21日）表示，今次聯同香港的研究團隊，包括中文大學侯傑泰教授和香港大學梁貫成教授，跟各地政府的教育官員及學者交流，促進彼此的認識和聯繫。



PISA理事會每年召開兩次會議，邀請參與PISA研究的國家／經濟體系的政府官員及研究團隊出席，討論有關PISA的不同事項和關注，讓各地政府更了解自身的教育體系和學生表現，以便制訂長遠教育政策和進行深化研究。

施俊輝表示，會議期間，他與PISA項目發起人Andreas Schleicher 和PISA理事會主席Michele Bruniges談論各地教育體系，亦分享了香港教育的現況與未來規劃，以及介紹香港教育制度的優勢。

他表示，香港是一個自由開放的國際大都會，深信教育是香港持續發展的重要因素，故此特區政府一直投放大量資源，致力提升學生的知識與技能，並培養他們正確的價值觀，以達致全人發展；同時亦努力參考其他國家／經濟體系的教育制度和教學模式，以及透過國際研究和會議，汲取優良的教育策略和經驗，提升香港的教育質素。他指隨着疫情緩和，社會迅速復常，學校亦已全面恢復面授課堂，因此務必抓緊時間，凝聚社會力量，落實立德樹人的根本任務，培育優秀人才。

他認為透過PISA研究和國際會議，可深入討論香港和其他國家／經濟體系的教育情況及發展策略，聯通世界，有助提升香港教育的全球競爭力。他感謝本港學校一直積極參與PISA研究，讓大家更明瞭學生的能力，協助他們掌握最新的知識與技能，以迎接未來的挑戰。