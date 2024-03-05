香港青年論三感　與局長論幫扶基層青年策略

特區政府已發表新一年的財政預算案，香港經濟動力迎來各種挑戰及機遇，本港基層青年該如何應對挑戰，把握機遇上流，從而提升自身的「三感」（安全感、獲得感和幸福感）是社會關注的重要議題。



逾80位參與共創明TEEN計畫的學員友師及近20位來自九龍東區的中學生，於3月2日齊聚於觀塘佛教何南金中學，出席「青年上流理有SAY」交流會。中國太平保險（香港）有限公司總經理兼立法會議員陳沛良與參與者交流。

逾80位參與共創明TEEN計畫的學員友師及近20位來自九龍東區的中學生，於3月2日齊聚於觀塘佛教何南金中學，出席「青年上流理有SAY」交流會，他們圍繞著「三感」作討論，分享他們的觀點及看法，讓社會能了解青年所憂所想。

「三感」出自國家主席習近平在十九大報告中提出，要「使人民獲得感、幸福感、安全感更加充實、更有保障、更可持續」。從「獲得感」到「獲得感、幸福感、安全感」，以期全面回應人民的新訴求，同時更提出了新時代中國改革和發展的價值目標和任務。

是次交流會由智庫「治港新政」及樂群社會服務處主辦，中國太平保險（香港）有限公司及觀塘區學校聯會協辦。活動邀請勞工及福利局孫玉菡局長現身分享特區政府幫扶基層青年策略，鼓勵青年向自己的夢想奮力前進。活動嘉賓還包括治港新政召集人鄧家彪、中國太平保險（香港）有限公司總經理兼立法會議員陳沛良、中國太平保險(香港)有限公司業務總監郭端祥、觀塘學校聯合會主席金偉明校長、觀塘區四位區議員、觀塘區青年發展及公民教育委員會副主席蔡捷成，以及多位觀塘區青年發展及公民教育委員會成員參與。嘉賓們在小組討論環節中擔任組長，親身接觸及了解青年的真實想法和真正需求。

中國太平保險（香港）有限公司總經理兼立法會議員陳沛良為「青年上流理有SAY」交流會總結發言，指出，同學們想法各有不同，但每一個想法都能為學者、智庫、社會乃至特區政府開闢新的思路，有助特區政府及青年服務機構提供更全面、更多元、更有針地性的服務及政策措施。

陳沛良為活動總結發言指出，同學們想法各有不同，但每一個想法都能為學者、智庫、社會乃至特區政府開闢新的思路，有助特區政府及青年服務機構提供更全面、更多元、更有針地性的服務及政策措施，有助於提升青年的安全感、獲得感和幸福感，讓基層青年能掌握上流機遇，建立正向主流價值。

勞工及福利局孫玉菡局長出席「青年上流理有SAY」交流會

勞工及福利局孫玉菡局長透露，指「共創明Teen計劃」源自特首李家超於競選期間探訪基層小朋友時構思的計劃，透過動用政、商、民的力量為基層學童創造條件。他又指自己也同樣出身基層，以前的社會未有能力主動協助青年，而現時形勢不一樣，社會有足夠資源及空間支援青年，讓他們能夠借助不同力量達成理想。他勉勵學生，閱讀在現階段很重要，但不是生命的全部，鼓勵同學探索不同的路徑，掌握自己的未來，最重要是保持正面樂觀的態度，相信自己能依靠拼勁和努力實現目標。