校園天地｜皇仁書院約30名擬讀醫科高中生　體驗為家長健康檢查

過百名舊生、同學和家長3月2日下午參與由皇仁舊生會與皇仁書院生涯規劃組合辦的首個健康展覽，是「皇仁醫學培訓計劃」首個項目。



經約20位醫科校友／醫科生訓練和指導下，約30名有意升讀醫科的中四、五學員親身體驗為約50名家長及家人進行健康檢查。除體重指標、血壓、血糖（只由醫科生進行）和阿姆斯勒方格表視力測試等一般健康檢查外，舊生會夥拍香港中文大學賽馬會骨質疏鬆預防及治療中心和香港亞洲肝炎會，分別在健康展覽提供骨質密度及乙型肝炎測試。後者同時響應衞生署近期呼籲市民早篩查、早發現、早醫治乙型肝炎，特別是較高感染風險人士；而計算體重指標以評估超重和肥胖程度，則響應3月4日的世界肥胖日。

校長梁路得感謝舊生將專業知識回饋母校，助力同學生涯規劃，同時照顧家庭，服務社群。皇仁舊生會名譽顧問及香港醫學會會長鄭志文醫生與家長分享，如何解讀和跟進健康檢查的結果，而舊生會另一名譽顧問及外科專科醫生梁家騮醫生則分享對新冠疫情至今學生的觀察，以至前線經驗的重要。鄭志文醫生和梁家騮醫生亦即場為參加者提供健康諮詢和建議。

+ 1

一同為健康展覽主禮的舊生包括：香港大學李嘉誠醫學院助理院長（入學事務——醫療衞生科學）鍾沛康教授（1991高考）、香港亞洲肝炎會會長林朗昕醫生（1999）、香港肥胖學會上任主席徐俊苗醫生（1999）及瑪麗醫院內科副顧問醫生梁文杰醫生（2005）。他們亦為家長和學員分別提供健康建議和升學分享。此外，現場分別派發和播出衞生署與醫院管理局的小冊子和短片。

「皇仁醫學培訓計劃」是舊生會就業支援計劃Bond QC的項目之一，匯聚同一專業不同世代、階層和位置的舊生展開師兄弟交流。本計劃將於未來數月安排學長配對，以及實地參觀和體驗活動。

（內容由皇仁舊生會提供）

若學校有意於校園天地刊登文章，歡迎聯絡香港01代表黃先生：

電郵：education@hk01.com（標題註明 『校園天地投稿』）

WhatsApp或電話聯絡：35828747