環保署辦「回收＠校園」活動　已有120間中小學承諾參與活動

環保署透過教育局邀請全港中小學參與一項名為「回收＠校園」的活動，鼓勵學生與家人利用「綠在區區」、學校的三色廢物分類回收桶等設施進行回收。現時已有約120間中小學承諾參與活動。



▼1月16日 油蔴地街坊會學校舉行垃圾徵費活動▼



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支持學校舉辦宣傳教育活動

進一步加強在學校層面進行減廢的宣傳教育，環保署透過教育局邀請全港中小學參與一項名為「回收＠校園」的活動。在「回收＠校園」活動下，環保署會提供最新的分類回收資訊，並透過「綠在區區」回收環保站的營運團體，以及環境運動委員會的「綠線通—環境教育支援服務計劃」，支持學校舉辦宣傳教育活動，例如校內講座、校外參觀、工作坊等，以豐富「回收＠校園」的活動內容。

活動鼓勵學生與家人利用「綠在區區」、學校的三色廢物分類回收桶等設施進行回收，在日常生活中實踐減廢回收。

現已約有120間中小學承諾參與活動

環保署發言人今日（4日）表示，現已約有120間中小學承諾參與活動，期望全港中小學一同參與，共同攜手鼓勵學生以至他們的家人培養減廢回收的習慣，做到「多回收、揼少啲、慳多啲」，為都市固體廢物收費的實施做好準備。

▼2023年12月27日 回收站在聖誕長假後重開▼



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環保署指，一直與環運會合作推行「學校廢物分類及回收計劃」，向參與該計劃的學校免費提供三色廢物分類回收桶，讓學生認識珍惜資源的重要性及廢物分類的概念，並鼓勵學校將廢紙、塑膠樽及金屬進行分類及回收。至今已向超過1,000間中小學提供三色廢物分類回收桶，而環保署亦應學校的要求，為當中約950間中小學提供回收物收集服務。此外，環境及生態局和環運會亦透過環境及自然保育基金的資助推行綠線通計劃，為學校提供一站式的環境教育專線支援服務。