學童人口跌　議員鄧飛倡引入東南亞及內地學生　自資全費來港讀書

學童人口下降，當局早前表示會透過重置、合併、停辦的方法，穩住香港教學發展。立法會議員、教聯會副主席鄧飛今日（23日）在電台節目上對當局的做法提出質疑，認為可考慮短期措為業界「止咳」，如業界提出的凍結班級結構建議，可暫時令學校面臨倒閉的危機得以抒援；長遠而言，當局要做好人口預測，並引入東南亞及內地學生。

聖公會天水圍靈愛小學校長孔偉成則指，以往官校收生不足，也有合併的做法，認為做法能保住教職員飯碗，而據他過往經驗，當局也有行之有效的穩定機制。他也提到，不同小學的班別數目差距可以很大，若業界在自願減班上取得共識，相信可改善目前情況。



▼本港學童數目持續下跌▼



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鄧飛表示，在政府公共開支中，教育開支數目大，但學生人數持續下跌，或是當局覺得需要作調整的原因。在疫情下，有學生撤回內地、也有學生隨家長移民，他認為屬短期現象，但當局在這短期現象下，採取「不是叫縮班殺校，而實際上係縮班殺校嘅措施」未必恰當，「（當局）係咪有啲短期措施可以先止一止咳？唔係話而家一開始就合併？」

學校合併難度不在行政 在學生意願

就著學校合併問題，他明言難度不在於行政編排，而是被合併學校學生會否願意到新校繼續讀書，「官校教育局係辦學團體，佢一聲令下可以做到，但係其他學校，教育局或者要另外、額外做好多嘅方法，去促成呢件事。」如不派學生、或著區內小學不報某些中學，便可促成一些學校走向合併。

立法會議員、教聯會副主席鄧飛。（資料圖片）

凍結班級結構可短期「止咳」 倡引入東南亞及內地學生

就香港中學議會及十八區中學校長會聯席日前去信提出的凍結班級結構的建議，鄧飛認為建議可以短期內「止咳」，暫時令學校面臨倒閉的危機得以抒援，但長遠而言，當局應做好人口預測，同時引入東南亞及內地學生，讓他們自資全費來港升學，並建議先在私立學校及直資學校試行，再嘗試推展到津校。

他解釋，若然學生數目急劇下降，提起香港教育，人們就想起縮班殺校，香港的教育品牌會瓦解，「長遠都要引入外來學生，係根本之路。」不過，他也提到本港較少寄宿學校，當未成年的境外學生來港讀書，在港無監護人，這問題仍尚待解決。

天水圍聖公會靈愛小學校長孔偉成。（資料圖片）

官校收生不足合併保教職員飯碗 自願減班料可改善情況

聖公會天水圍靈愛小學校長孔偉成則指，以往官校收生不足，也有合併的做法，認為做法能保住教職員飯碗，據過往經驗，當局也有行之有效的穩定機制。他又提到，一些較大型的辦學團體，當其轄下學校要與他校合併，會相對容易安排該校人手到其他學校。至於就中學派位問題，孔偉成認為派位有其機制，政府難以操控。

就小學自願減班的建議，孔偉成指現時不同小學的班別數目差異可以很大，認為若業界能取得共識，有小學願意帶頭自願減班，會令生態及情況好轉，是可行的方法。

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教師流失率高學校空缺多 暫難感受重置合併影響

兩人在節目上均提到今年較特別，教師流失率高，學校空缺多，所以教師暫時未會感受到學校重置、合併、停辦的影響。鄧飛提到，中學英文科教師的流失較明顯，較多是子女就讀幼稚園至小學的教師，不少是有潛質、可向上提拔的教師。孔偉成坦言，於學校而言是非常可惜。

在教師招聘上，鄧飛坦言有困難，「有請唔到人，開學都請唔到，由代課頂住，或者請到都唔係心目中合標準嘅人。」孔偉成則指，擔心入行門檻降低，或影響教師質素，需要靠共同備課去解決。