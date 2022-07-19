適齡學童減少　教育局擬合併、停辦學校　議員倡大灣區招生解困

本港近年適齡學生人口下降，教育局局長蔡若蓮早前指，會重置不同地區的學生人口，並透過合併和停辦部份學校，以穩定教學環境。

立法會教育界議員朱國強今（19日）接受港台節目訪問時指，中學面臨殺校的風險較高，若因而令校方千方百計投收時間拓收生，最終會對學生不利，亦與今屆政府提倡以結果為目標背道而馳，籲局方三思，另可先從開拓生源著手，包括向大灣區學生招生及增加班師比例，相信有助紓緩目前困局。



本港目前學生人口下降，教師流失嚴重。（資料圖片）

朱國強指，只要辦學團體同意合併方案及妥善安排老師教席流轉，相信問題不大，惟局方需小心考量停辦學校決定，他解釋，很多學校並非辦學欠佳，而是受各種因素影響，包括位置偏遠或專門收取某類型學生等，故局方不應單以收生人數決定殺校與否，他個人亦不主張大規模殺校。

他續說，由於小學早於十多年前已有殺校潮，故今次危機不大，相信中學殺校風險較高，他續說，今屆政府提倡以結果為目標，若令校方過分擔心會遭停辦，遂於收生方面投放大量資源及時間，最終會對學生不利。

深圳學位不足 可向內地招生

他認為，教育局可從開拓大灣區生源著手，因深圳學位不足，向大灣區招生可穩定本港教育生態，「幫助好大，因為人數好多。」他又提到，雖然教育局強調未有數據顯示小班教學有利中學生學習，但他認為，中學現時每班人數維持約30多人並不理想，且SEN（特殊學習需要）學生與日俱增，增加班師比例有其必要性，另可仿效前教育局局長孫明揚做法，推行自願減班，他指，當年有規模大的辦學團體經游說後接受方案，成功紓緩學界情況。