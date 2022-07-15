蔡若蓮訪問｜指學生教師移民　不代表不滿本港教育制度

本港近年掀起移民潮，不少學生及教師離開香港。本月升任教育局局長的蔡若蓮接受《香港01》等傳媒訪問時，提及教育界正面臨兩大處境挑戰，包括學生人口下降及教師流失。她認為學生人口下降難簡單歸因，涉及出生率下降、疫情及移民等不同原因，並認為家庭移民不代表其不信任香港教育，外國放寬移民門檻亦成誘因，「其實未必佢好了解嗰邊嘅教育制度，亦未必對香港制度好不滿。」

至於教師流失，蔡若蓮稱目前家政科及英文科短缺最嚴重，會與培訓機構商討開班，並重申教師需尊重一國兩制，暫未有計劃要求津貼學校教師宣誓。



學生減少涉多個因素 出生率跌為主因

根據教育局最新公布的《2021/22學年學生人數統計報告書》，同一批學生中，2021年9月中小學生數字較2020年10月減少逾2.5萬人，流失率達到3.64%。教育局局長蔡若蓮表示，近年學生人口下降是不爭的事實，老師流失情況亦明顯，兩者均為教育界面臨的處境挑戰。

蔡若蓮強調，學生流失難用簡單原因歸因，涉及多個因素，需要了解清楚再對症下藥。她指首要因素是出生率嚴重下降，例如2016年有6萬多個新生嬰兒，惟至2021年則跌至僅剩3萬多個嬰兒，「我哋自己生育率低，係好大因素」；再者疫情打亂新來港家庭計劃，或考慮延遲來港等，故內地及南亞家庭亦有所減少。

指多國放鬆港人移民門檻致不少人移民

蔡若蓮表示，的確有不少家庭移民，但不代表香港教育制度不好，因多國放鬆港人移民門檻，以往移民可能要達到某一個經濟水平，但現時英國「BNO 5+1」計劃下，未必是高門檻，變相不少家庭均會考慮嘗試移民，未必是對香港教育制度不滿。

可能其實未必話佢好了解嗰邊嘅教育制度，亦未必係一定對香港教育制度好不滿，咁家庭有各種考慮。 教育局局長蔡若蓮

她又說，另有一些外資投資家庭，因本港疫情管控較嚴格，亦有一段時間要停課，故考慮讓子女返回原來國家就讀，待疫情穩定再返港。她指局方亦接到不少該些家庭查詢，他們關心本港是否能爭取面授課堂。

教師移民屬個人選擇 未必不認同教育制度

至於教師流失方面，蔡若蓮亦認為有不同原因，重申教師選擇移民有不同原因，未必出於對香港教育不認同，「可能話為咗小朋友、為下一代，想嘗試擴闊啲（視野），係個人選擇嚟。」

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未有計劃要求津校教師宣誓 但會提供國安知識等培訓

蔡又說，希望培育一群有尊師重道、對國家有觀念及愛國愛家的下一代，故教師必須言傳身教，「尤其講到價值嘅嘢，老師都唔相信，好難感染學生」，她冀教師專業團隊非單在知識能力，亦要對一國兩制尊重、對國家有認識。她稱局方未有特別計劃要求津貼學校教師宣誓，但會加強教師培訓，增加其對憲法、基本法、國家安全等認識，「津校（教師）宣誓唔係我哋priority（優先）。」

移民潮下，學生人口下降，教師流失嚴重。（資料圖片）

家政科、英文科教師短缺嚴重 與培訓機構商開班

她又說，有一些學校反映家政科及英文科教師短缺最嚴重，當中家政科問題未必與移民有關，因過往在培訓時亦較少人選該科；至於英文科流失率一向較多，因英文科教師可選擇及轉跑道的機會較多，不少人或轉做編輯、秘書，甚至加入政府成為政務主任(AO)，該局會留意趨勢，並與教師培訓機構商討，「好缺嗰啲，可能師訓時開多啲班。」