WhatsApp新功能｜置頂聯絡人對話升級 兩大將推出實用功能介紹
撰文：陳錦洪
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WABetaInfo 在 WhatsApp Beta 版本，發現 WhatsApp 正開發了新功能，提升現時置頂對話的功能，將不在只能把最多三個對話在聯絡框中置頂。雖然每日都會用到 WhatsApp，但其實當中有不少實用功能被用家忽略。
最多5個置頂對話
WABetaInfo 報導指，WhatsApp beta 版本 2.24.6.13 可讓用家一次置頂多達五個對話，並推測 WhatsApp 可能會進一步增加可置頂對話的上限。對於聊天列表雜亂的人來說，一次置頂多於五個對話是一大福音，可以更快找到常用的聯絡人和群組。
值得注意的是，對話置頂與對話中置頂個別訊息的功能是不同的。單獨的訊息可以在一對一和群組對話中置頂，群組管理員可以控制誰有權置頂訊息，能更輕鬆突顯個人或群組對話中的重要訊息。可是，目對置頂限制只能置頂一則訊息。
兩個必識 WhatsApp 功能
WhatsApp 8 個編輯文字格式指令
WhatsApp 有多個編輯文字格式，可以方便用家把對話內容更清晰顯示，如條列式標題、數字序列、引用、行內代碼。用家只要輸入指令，就能輕鬆用列點式顯示內容，不用每次都在符號中查找列點符號，非常方便。
條列式標題：- 訊息內容
數字序列：1. 訊息內容
引用：> 訊息內容（要使用英文符號）
行內代碼：｀訊息內容｀（要使用英文符號）
粗體：*訊息內容*
斜體：_訊息內容_
刪除線：～訊息內容～
等寬字型：｀｀｀訊息內容｀｀｀
輸入日期搜尋對話記錄
WhatsApp 近日加入新的搜尋對話記錄功能，以往只能直接根據文字內容搜索，如找「iPhone」，就會把對話記錄中所有的「iPhone」都全找出來。新功能下，可以選擇好日期後點擊「跳到日期」，更方便尋找指定期間內的對話記錄。
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資料來源：Android Police