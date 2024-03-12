手機芒貼是騙錢的？專家：屏幕保護貼沒想像中有用｜不少智能手機定價過萬，不少人出新手機後，都第一時間購買手機殼和螢幕保護貼。可是，有專家指出屏幕保護貼並沒有想像般有用和必要，更直指加芒貼後會影響手機使用體驗。



手機最大的損壞原因，就是螢幕破裂，其次才是電池問題和手機入水。因此，以往用家都為螢幕貼上保護貼，以免螢幕破裂。根據 QUARTZ 報導指，螢幕保護貼以往長期被譽為必需品，價格從數元～過百元不等。可是在大部分用家仍熱衷於為手機買螢幕保護貼時，其實可能已經不再那麼必需了。

DisplayMate Technologies 的首席執行官 Raymond Soneira 指出，現螢幕保護貼已沒什麼用處，因為手機使用的螢幕質量越來越高，Raymond 分享他也只用手機殼，只要小心使用不摔落手機，其實螢幕保護貼比較多的是影響使用體驗。

DisplayMate 發現，很多螢幕保護貼都會增加手機的反光率，極大削弱了螢幕本來的防反光作用，或需要用家提高螢幕亮度才能正常使用。隨著時間推移，長時間的高螢幕亮度，會加速耗盡手機電池，縮短每日的電池續航力。

iFixit 修理工程師 Carsten Fraunheim 則認為，螢幕保護貼確實可以防止刮痕、微小磨損，讓用家更放心使用，可是這作用已隨新款手機螢幕品質的提升而減低。

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資料來源：QUARTZ