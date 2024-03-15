麥當勞故障 香港、日本多國無法接受訂單 網民：好心關門啦｜3月15日中午，香港、日本等地電腦系統發生故障，不能使用手機及自助點餐機點餐。可是兩地麥當勞的處理方法不同，令到網民反應兩極。



香港麥當勞在社交平台上表示，由於電腦系統發生故障，麥當勞App及自助點餐機暫停服務，顧客只能在餐廳櫃檯點餐。

但原來除了香港之外，多國麥當勞都表示其伺服器故障。

日本麥當勞亦在社交平台表示故障。當地電視台NTV現場拍到，東京一間麥當勞門外大排長龍。

日本麥當勞亦在社交平台表示故障。(X:McDonaldsJapan)

日本NTV報導，麥當勞外大排長龍。(NTV)

不僅在亞洲，7 News 和 9 News 都報告世界各地，包括澳洲及紐西蘭的麥當勞都受到了影響。

日本麥當勞故障卻獲大讚？

有日本網民稱因為麥當勞故障而「因禍得福」，分別獲得薯條換領券，甚至整個套餐免費！

網民くるまっち：「因為麥當勞Server故障所以收到這樣東西（麥當勞炸薯條特別招待券），算是一種運氣嗎？」

網民はるか：「因為無法使用PayPay付款，所以被告知這個套餐免費，感激麥當勞員工！已經吃下了！」

日本有網民指獲得薯條換領券(@kurumatti8586)

日本網民因無法以PayPay付款而被告知不用付款，十分感謝員工彈性做法。(@hrk_frog)

網民回應：好心關門啦

麥當勞死機引起全城熱話，有網民指寧願麥當勞關門都不想為難前線員工手寫單

網民於麥當勞回應：好心關門啦

點餐機已恢復如常 手機App仍然故障

HashTECH記者下午4點到銅鑼灣麥當勞，發現已有市民用點餐機，惟麥麥送App仍然顯示故障。

HashTECH記者剛到銅鑼灣麥當勞，發現已有市民用點餐機。(林勇 攝)

亦有人到櫃檯付款。(林勇 攝)

惟手機App 仍然顯示故障。(麥麥送App)

消息來源：NZherald.co.nz