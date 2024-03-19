M3 MacBook Air雙螢幕出災情｜Apple 剛推出 M3 MacBook Air，當中一個焦點，就是支援連接 2 個或以上的外置螢幕，為用家提升桌上使用的體驗。可是，知名科技 YouTube 頻道@Max Tech測試發現，M3 MacBook Air 的效能竟會在關上蓋時大跌 50%。



由於 M3 MacBook Air 可以連接 2 個或以上的外置屏幕，因此不少用家都打算入手，用一部 MacBook 同時滿足外出﹑家裡使用的需要。當蓋上螢幕時，可通過兩個 USB Type C 接口，把畫面投射到一個 6K 和一個 5K 解析度的大螢幕上。比起以往只能連接一個外置螢幕方便得多。

YouTube@Max Tech 使用 3DMark Wild Life Extreme 進行測試，發現打開蓋時，穩定性為 73.2%，Best loop score 為 8,083，Lowest loop score 為 5,916 分；當關上蓋時，穩定性竟下降到 52.1%，Best loop score 為 8,058，Lowest loop score 為 4,198 分。

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這測試數據反映出，當 M3 MacBook Air 需要接上兩個外置螢幕而要關上蓋時，效能表現只有一半。會出現這個問題，原因歸咎於 M3 MacBook Air 沒有內置風扇，當關上蓋子後就會令散熱效果進一步減弱，效能亦會在過熱的環境下降低。

解決方法

YouTube@Max Tech 嘗試把 M3 MacBook Air 放在散熱器上測試時，發現穩定度高達 89.7%，而且 Lowest loop score 為 7,309，效能比打開蓋時更佳。因此，想使用雙螢幕的話，再入手一個專用散熱器，或加裝導熱片才能完全發揮 M3 MacBook Pro 效能。

資料來源：YouTube@Max Tech