M3 MacBook Air 15"開箱評測｜2024年，Apple 推出了全新的 M3 晶片的 MacBook Air 系列，包括了 13 吋和 15 吋兩個版本。這次的更新帶來了許多升級，讓這款輕薄筆記型電腦在性能、功能和使用體驗上都有顯著的提升。記者就在推出前提早將新機入手，立刻開箱實測，以及與M2版MBA比較，現在想買機應該如何選擇？



記者今次入手的是15吋午夜暗色的MacBook Air，內存為16GB Ram、512GB SSD，可算是最高級別的標準配置。

M3 MacBook Air 15吋 開箱評測

15吋 16GB Ram 512GB SSD版本跟35W雙USB-C充電器

從外表看起來，新款 MacBook Air 和上一代相比並沒有太多的變化。外殼有四種顏色可供選擇，包括星光色、太空灰、銀色和午夜暗色。不過，有趣的是，午夜暗色版本解決了上一代易留指紋的問題，採用了與最新一代 MacBook Pro 相同的技術，以形成陽極密封，大大減少了指紋留下的問題。與上代對比下，今代的確減少了很多指紋，但如手指用力捽仍會留下少許指紋，黑色底機的機身仍然可輕易看到。

M2 MacBook Air、M3 MacBook Air、M3 MacBook Pro規格對比對比👇👇

M3 MacBook Air（上）午夜暗色的確減少了M2 MacBook Air（下）的黐指紋問題

儘管外觀保持了纖巧，13 吋版本僅厚度 1.13 厘米，重量 1.24 公斤；15 吋版本也只有 1.15 厘米的厚度和 1.51 公斤的重量。相比之下，16 吋 MacBook Pro 厚度達到 1.68 厘米，重達 2.14 公斤，新款 MacBook Air 在輕便性方面仍然表現出色。

15吋M3 MacBook Air 外表雖然沒有什麼改動，但換芯後性能再次提升

性能提升 工作及娛樂體驗更佳

最大的升級當然就是新一代的 Apple Silicon M3 晶片。根據官方資料，與 M1 MacBook Air 相比，M3 的運算速度提升了約 1.6 倍，對於剪輯 4K 影片或者使用 Blender 3D 等需求更快 5.8 倍。就算只是做 Excel 表格運算，也比 M1 快了約 1.35 倍。

記者進行了 Geekbench 6 的測試，16GB RAM 的 M3 MacBook Air 單核心得分近3000 分，多核心更高達 11000 分以上。相比之下，M1 的得分分別為約 1700 分和 7000 分，性能提升約為 1.5 倍，這樣的表現讓人印象深刻。

Geekbench 6的跑分分數👇👇

M2 MacBook Air、M3 MacBook Air、M3 Max MacBook Pro 跑分對比對比👇👇

M2 MacBook Air、M3 MacBook Air、M3 Max MacBook Pro 跑分對比

此外，M3 晶片擁有硬件光線追蹤功能，對於支持光線追蹤的遊戲效果更加出色。例如，最近推出的《Death Stranding 死亡擱淺》就是首批支持 macOS M3 晶片光線追蹤的遊戲，可以在 M3 MacBook Air 上享受到更加精彩的遊戲體驗。官方還指出，M3 內置的 16 核心神經網絡引擎與 CPU 和 GPU 加速器相結合，推動內置的機器學習技術，大幅提升了 AI 運算效能。

連接PS5手掣後，完美運行及操作最新macOS遊戲《Death Stranding》

除了性能提升之外，新款 MacBook Air 還增加了一些實用的功能。與以往不同的是，現在 M3 MacBook Air 可以連接 2 個或以上的外置屏幕，當蓋上電腦時，通過兩個 USB Type C 接口，直接駁接一個 6K 和一個 5K 解析度的大屏幕。相比之下，以前的 MacBook Air 只能連接一個外置屏幕，這一點增加了使用上的方便。（此功能需要更新至最新版本macOS才可以使用，而記者於3月6日實測時該更新仍未推出，所以未能實試）

蓋上電腦後可以連接2台6K及5K屏幕工作（Apple提供）

新機還支持 Wi-Fi 6E 規格的無線網絡，傳輸速度加倍，穩定性也有顯著提升。內置的收音咪也有升級，提高了語音隔離功能，視像會議時語音更加清晰。

MacBook Air 購買建議

新款 MacBook Air 在續航力方面與上一代相比沒有太大變化，官方稱連續使用時間最多達到 18 小時。根據記者的使用經驗，15 吋版本的 MacBook Air 內置的電池相對較大，使用時間可能會比 13 吋長一些。然而，新機仍然採用了無風扇設計，因此長時間的高負載運算可能會導致機身較熱，影響效率和穩定性。如果需要長時間的剪輯、運算等工作，可能還是要考慮 MacBook Pro會較好。

13吋M2 MacBook Air（左） vs 15吋 M3 MacBook Air（右）

如果考慮購買新款 MacBook Air，建議至少選擇 16GB RAM 和 512GB SSD 儲存的版本。除了容量增加外，根據以往的經驗，MacBook Air 的 512GB SSD 讀寫速度比 256GB 快得多，使用上更為方便。

總括而言，新款 M3 MacBook Air 在性能、功能和使用體驗上都有了顯著的提升，尤其適合對性能要求較高的用戶，比如遊戲、3D 運算和程式編寫。如果主要用途是文書工作、瀏覽網頁等輕度工作，或者已經擁有 M2 MacBook Air 的用戶，可以考慮等待下一代 M4 再作考慮，或者選擇價格更經濟實惠的 M2 MacBook Air。

今代M3 MacBook Air性價比頗高，工作、娛樂都非常合適。

https://youtu.be/zvNRMNQj3ow