PERFUME "COD3 OF P3RFUM3 ZOZ5" IN HONG KONG 香港演唱會2024｜PERFUME 3.27 Cityline公售搶票攻略！Cityline 6大購票攻略 附座位表+連結｜PERFUME香港演唱會2024，將會在2024年6月8日舉行，早前優先發售時極速售罄，3月27日公售就不要錯過了。想了解如何搶購，以及想成功搶購一定要留意以下攻略。



作為迎接明年結成25週年與出道20週年的鋪陳，Perfume將於2024年6月開始再次舉辦睽違5年的亞洲巡迴。Perfume去年以”CODE OF PERFUME“作為演唱會主題，於6月在倫敦舉辦「Perfume LIVE 2023 "CODE OF PERFUME"」為起點，睽違9年在倫敦掀起狂熱。帶著這份熱潮回到了日本舉辦「Perfume Countdown Live 2023→2024 “COD3 OF P3RFUM3” ZOZ5」。隨著從”CODE OF PERFUME“到“COD3 OF P3RFUM3”的進化，Perfume將歷年來最完美的演出都集結於此，並將在香港、台北、曼谷等地，開啟本次亞洲巡迴『Perfume "COD3 OF P3RFUM3 ZOZ5" Asia Tour 2024』。

本次巡迴在作為迎接20週年之前的“前夜祭”來說，絕對是她們前往“未來”的重要一步，前往邁向20週年的路上，她們又將會帶給粉絲怎麼樣的驚喜，令人無比期待。

6月8號於亞博同Perfume見面啦！Cityline於3月27日下午3時公開發售。各位fans想搶先將門券入手，就不要錯過這兩次購買的機會了。

LiSA香港演唱會2024 Live Nation直購連結 👉 直購連結1、直購連結2

門票: HKD 1099 / 699 (全企位)

👇PERFUME香港演唱會2024 座位表👇

PERFUME香港演唱會2024 門券、座位表及價錢資訊

官方公布「PERFUME "COD3 OF P3RFUM3 ZOZ5" IN HONG KONG 香港演唱會2024」座位表及門券價錢等資訊，$999、799 (全企位)。

PERFUME香港演唱會2024 演出日期

LiSA香港演唱會2024 演出日期為6月8日（六）一場。

PERFUME香港演唱會2024 公開發售資訊

早前公佈了PERFUME "COD3 OF P3RFUM3 ZOZ5" IN HONG KONG 香港演唱會2024 Live Nation優先發售時間，將是3月26日中午12時於Live Nation網站於會員優先開售。

👇Cityline購票流程參考👇（以早前五月天優先售作示範）

一向對搶飛有不少心得的記者，如之前MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等公認難搶的門券，都能成功搶到門券。就連今次陳奕迅演唱會都成功搶到飛，而且更成功搶購到「真正全場第1行的中央位置」。今次就分享一下記者於Cityline成功搶飛的經驗及心得。

PERFUME香港演唱會2024 何時舉行？如何搶購？ PERFUME香港演唱會2024 詳情即睇購買連結及心得 PERFUME香港演唱會2024 於哪個場地舉行？ 亞洲國際博覽館10號展館 舉行 PERFUME香港演唱會2024 門券詳情？ 座位價格為$ 999 / 799 (全企位)

👇👇以往記者成功搶購演唱會門券，戰績包括姜濁、Anson Lo、Jer Lau、Blackpink、MC、林宥嘉、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

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PERFUME香港演唱會2024｜6個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入Cityline，建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會準時10時讓用家選擇進入購買「PERFUME香港演唱會2024」，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

電腦外，手機亦最好安裝Urbtix app同時搶。

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如10點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，而如果只餘下不足一半座位時，便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置（如$880位）以求入場。

技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好早上9：50－55分開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。