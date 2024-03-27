電費連續數月5千天價｜留港學生找出原兇、這電器24hr長開極耗電｜一般家庭的電費開支每月大都相同；夏天多開冷氣、電費自然會突然增加，每次打開電費單都非常緊張，怕不知道在什麼地方多用了電，要支付天價費用。近日，小紅書上就有一個在港留學的內地生，分享家中連續收到約 $5,000 電費單的情況，最後發現原來是一家電作怪。



小紅書＠石同學Ricky 分享，在一家四口的家庭中，持續收到一張 $5,098﹑$4,695 的電費單。雖然是 4 人家庭，但這個費用也算得上是偏高，因此令他費解。及後，他在中電官網上查看每小時用電度數，經觀察後發現高額電費單或與電熱水爐的使用習慣有關。

小紅書＠石同學Ricky 指出，家中使用的是比較舊式的儲水式熱水爐，而且由於中港兩地的使用習慣不同，他 24 小時都開啟著儲水式熱水爐，每打開一小時會消耗 3.3 度電，一天就消耗 79.2 度電，一個月長開就消耗了高達 2,376 度電，結果就導致高額電費的出現。

天文台前台長林超英曾分享，儲水式熱水爐不應長機開機，由於儲水式熱水爐會在水溫下降時，會自動再啟動煲水，因此 24 小時打開就代表，儲水式熱水爐不斷浪費電煲水。同時，即熱式電熱水爐其實也不應全日長開，因為每 6 分鐘就有耗電，在洗澡時即開即用，用完即關是最佳做法。

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儲水式熱水爐誤解

很多人都以為儲水式熱水爐比即熱式電熱水爐慳電，但林超英指出這並不正確。因為即熱式電熱水爐是用多久即消耗多少電，如做到用完即關，就不會浪費多餘電力。而儲水式熱水爐有指定的水量，每次煲水都會把全部水煲熱，如洗澡時沒有用完，即會浪費力部分電力去煲水。

資料來源：小紅書@石同學Ricky