iOS18兩大焦點升級．Apple Maps自訂路線／無邊記App｜將在 6 月 11 日舉行的 WWDC 2024，焦點將放在 iOS 18 上，傳今次會是近年 iOS 系統的大型升級，包括把 AI 人工智能放入 iPhone 各種應用上。近日，外媒爆出 iOS 18 兩個新的實用功能，Apple Maps 將升級可以自訂路線。



Apple Maps 升級

外媒 MacRumors 在 iOS 的系統程式碼中，發現一組名為「CustomRouteCreation」的程式碼，而該功能並未在現時的 iOS 版本有所應用，因此推測可能將在 iOS 18 加入到 Apple Maps，類似於 Google Maps 的自訂路徑（custom routes）功能。

+ 7

目前的 Apple Maps 沒有自選路線功能，即是用家只能使用 Apple 預先選定路線，在使用上的自由度受到限制。而將加入的自定義路線，將允許用家設置他們想要走的特定道路，無論是為了欣賞沿途風景還是出於對路線的熟悉度，比起只能使用 Apple 預先選定路線更靈活。在功能新增初期，預計先在美國地區實裝，隨後才會在各地區逐步開放。

無邊記 App 升級

Apple 的「無邊記」App 讓用家可以在靈活的畫布上，整理並以視覺化方式呈現內容，在白板上把所有的靈感和想法無限制聚集在一處，沒有排版或頁面大小的考慮。而在 iOS 18 中，更將新增「場景（Freeform Scenes）」功能，可以為無限大的白板加入不同場景標記，讓用家快速在不同區域快速切換。

資料來源：Mac Rumors