香港5G年卡推薦2024．$50有10GB｜HappySIM／More／Lucky哪張抵用｜除了旅遊旺季必買的外國SIM卡，本地5G儲值年卡也是熱賣之選，一百蚊左右有幾十GB用足一年，又不用被合約縛住，實現數據自由；而當中最受歡迎的有：MoreMobile 、Happy SIM、以及Lucky SIM，究竟這三款5G數據年卡表現如何？應選用那款？



現在不少人都已經有兩部手機跟身，主力機用自己號碼，再買不需要簽合約的年卡給「二號手機」用，市面最多選擇的是4.5G卡，如果想到5G，原來也不是很貴，50蚊已經有10GB數據一年任用。以下為HappySIM／More／Lucky這三款大熱5G儲值年卡的比較；這類年卡都是租用大電訊商的線路，接收表現都大同小異，但各自定位及用途則有些微分別，適合不同需要的用家。

除了旅遊旺季必買的外國SIM卡，本地5G儲值年卡也是熱賣之選。（長濱睡睡 攝）

市面有很多不同數據量／使用期限的「年卡」，包裝上的只是「面價」，一般會再有折扣。（長濱睡睡 攝）

More Mobile 5G年卡

數據組合選擇：$99 38G、$199 60GB、$299 100GB (2年)

主攻大數據額，最小一張都要$99 38GB（1年），數據量／年期愈長的版本愈抵用，以$299 100GB(2年)版本為例，除開月費僅$12.4（每月4.1GB），而且每款都包括一定數量的本地通話分鐘，很適合當作副卡使用。它使用CSL 5G網絡，覆蓋程度不俗，平均有下載120－150Mbps、上載30Mpbs的網速，唯地鐵車廂內表現平平。

$2.99HKD/1GB｜推薦使用者：需要長年期keep一個固定副電話號碼，可考慮More Moblie $299／100GB／2000本地分鐘／2年期卡

需要長年期keep一個固定副電話號碼，可考慮More Moblie $299／100GB／2000本地分鐘／2年期卡

Happy SIM 5G年卡

數據組合選擇：$60 11GB、$120 33GB、$160 66GB

Happy 5G年卡使用的是3HK 5G網絡，擁有60－100Mbps下載、20Mbps下載速度。定價相當不錯，最平$60就有11GB，個人會揀66GB一年版本，配合家中／公司有WIFI的話，除開1年用、每個月13.3就有5.5GB。還加送本地通話分鐘數及中國IDD通話分鐘數，適合不時要致電中國內地的用家。

$2.42HKD/1GB｜推薦使用者： 算是市面最平均的一款5G年卡，有齊數據、本地通話及中國IDD，用法靈活。

Lucky2 5G年卡（只有數據）

數據組合選擇：$50 10GB、$70 20GB、$120 50GB（2年）

Lucky2與More一樣用csl 5G網絡，表現相約有平均120－150Mbps下載／30Mpbs上載網速，入門價僅$50／10GB，非常抵用；留意它是純5G數據無法打電話、也接收不到SMS，如果你常常要用手機收發SMS（比如訂飛、信用卡認證），可以使用一機雙卡形式，將原身的常用號碼轉為低用量／無數據plan、再以Lucky2的平價數據作為副卡，除開每個月只需要$3.8去「養」住自己電話號碼。

$2.4HKD/1GB｜推薦使用者：一機雙卡，主號碼打電話收sms，Lucky2當副卡使要data上網，Lucky2是最平且表現不錯的選擇。