微波爐禁忌｜有部分食物﹑器皿不能放入微波爐應該很多人都知道，但微波爐用完之後，應該把門打開，還是馬上關閉呢？這問題就可能會得出不同答覆，甚至有很多人都只是按使用習慣，隨手把微波爐關上。日本電器公司 Toshiba 就曾分享，微波爐的使用常見問題，原來叮完馬上關門，並不是正確做法。



Toshiba 指出，當用完微波爐叮食物後，加熱食物時殘留的污垢或濕氣，會令微波爐變得潮濕，當叮完馬上關門，就有機會令機內生鏽，如箱內左右兩側、背面、頂部等。因此，為了避免微波爐生鏽，最好將門打開，讓水蒸氣逸出。

一位同樣為了避免微波爐生鏽的網民道，為了不想讓微波爐生鏽，所以用完後都會使用布擦去水分，然後將門打開大約一個小時。當然這個做法更能減少微波爐內的潮濕情況，但到底微波爐生鏽的問題會導致什麼結果呢？

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在 Toshiba 官網上分享到，如果微波爐內部有髒污、濕氣，或在潮濕的情況下關閉門，油漆表面就會生鏽，使用時有機會產生火花，而導致爆炸起火。因此，當微波爐內部生鏽並出現火花，就必立即停止使用。

同樣會導致微波爐使用時出現火花的有：

・金箔、銀箔、金屬裝飾的餐具

・金屬碗、金屬器皿

・鋁箔 ・鋁盒 ・鋁膠帶

・鋁袋 ・罐頭



資料來源：Grapee﹑Toshiba