下雨天乾衣｜根據天文台的九日天氣預告，由今日起（3 月 29 日）到 4 月 6 日，都有幾陣驟雨。在連日下雨的日子，除了天氣潮濕，另一個要面對的就是晾衫問題，就算有乾衣機，也有可能因使用方法不當，而令衣服縮水，得不償失。Panasonic（松下電器）就曾分享過正確使用乾衣機的方法，令衣服不會縮水。



日媒 Grape 曾訪問過 Panasonic 如何令衣服在乾衣的過程中，不會因烘乾而縮水。Panasonic 行銷部的佐藤博和分享，衣物在乾燥過程中縮水的原因，與衣物的材質、乾燥過程中的溫度、乾衣機桶的旋轉速度等有關。

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如棉質衣物在洗衣的過程中，纖維會吸收水分並膨脹，導致質料變形。當把棉質衣物進行乾燥時，水分會被吸走，但線仍保持變形狀態，就有機會導致其縮水。此外，有些合成纖維對熱力比例敏感，在這種情況下，乾燥過程中的高溫可能會產生影響，導致其出現縮水情況。

如何防止衣物在乾衣機烘乾時縮水

Panasonic 分享，使用暖風乾衣機時，最好選擇低溫烘乾模式，並避免長時間使用。如果乾衣時間過長，就會增加衣服縮水的情況。而事實上，在選擇乾衣機時，就有一種能盡量避免衣物縮水。

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熱泵式滾筒乾衣機可以在使用熱空氣烘乾衣物的同時，將冷卻劑液化，結合了加熱和冷卻技術來烘乾衣服。簡單來說，就是吹出溫度約 65 度左右的冷風，像抽濕機舨一樣進行乾燥過程，透過循環空氣來乾燥方法，就能減少衣服縮水。

當然，使用前必須確保衣服是適合在乾衣機中使用，否則使用那一款乾衣機也有機會對衣物造成破壞。可以參考下面的衣物標籤：

資料來源：Grapee