iPhone 16手機殼曝光！Apple 預計將在 9 月秋季發布會上，推出新一代 iPhone 16 系列。早前 91mobiles 獨家獲得 iPhone 系列的 CAD 渲染圖，以及近日流出 iPhone 16 的手機殼照片，進一步確定了 iPhone 16 的升級內容，當中最大的驚喜必數新的「拍攝按鈕」。



回歸垂直鏡頭

爆料達人 Sonny Dickson 在 X 上發享，聲稱來自 Apple 產品第三方保護殼廠流出的，iPhone 16 手機殼，發現新機有多個更新地方。由 iPhone 13 起，背後的主鏡頭就改為打斜設計，而 iPhone 16 將改回垂直設計，閃光燈也會在鏡頭框的右側。同時，這個手機殼的設計，與早前流出的 CAD 渲染圖一致。

鏡頭的重新設計，估計與支援拍攝空間影片，以配合 Vision Pro 使用有關。今年推出的 iPhone 15 Pro 亦因同一個原因，調整了三鏡頭的設計，把主相機與超廣角鏡並列。

加入拍攝按鈕

iPhone 16 的手機殼中，在電源掣下方加入了一個孔，根據 CAD 圖的消息，這是為了新加入的「拍攝按鈕」準備的挖孔。91mobiles 指出，「拍攝按鈕」並不是機械按鈕，而是具有電容式觸控功能的按鈕，預計可以辨識用家按壓的的力道﹑方向，來控制調整對焦﹑拍照﹑錄影等功能

加入動作按鈕

iPhone 15 Pro 把靜音按鈕改成動作按鈕，可以自訂動作按鈕的操作，如開啟靜音﹑專注模式﹑電筒﹑捷徑等。而 iPhone 16 的手機殼曝光了，iPhone 16 全系列都會升級使用動作按鈕。

另外，在 91mobiles 收到的 CAD 渲染圖中，發現了 iPhone 16 Pro 的尺寸為149.6×71.4×8.4 毫米，配備 6.1 吋螢幕。與 iPhone 15 Pro 的尺寸（146.6x 70.6×8.25mm）相比，iPhone 16 Pro 略高、寬，而且會比較厚。

資料來源：X@SonnyDickson